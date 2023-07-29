Из чего приготовить обед или ужин на одном противне: получается очень быстро и сытно

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Из чего приготовить обед или ужин на одном противне: получается очень быстро и сытно

Различные сезонные овощи – это универсальное основание для приготовления обеда или ужина. Нужно просто добавить к ним любое мясо и все запечь в духовке. Выходит очень сытно, бюджетно и быстро.

Идея приготовления обеда или ужина из овощей и мяса в духовке опубликована на странице фудблогера Виктории с ником kelbas_v в Instagram. Получится максимально быстро, если вы выберете именно курицу.

Из чего приготовить обед или ужин на одном противне: получается очень быстро и сытно

Ингредиенты:

  • любая часть курицы – 500-700 г
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  • 1 ст.л. крепкой горчицы.
  • 1 ст.л. горчицы в зернах
  • 2 ст.л. кетчупа или соуса барбекю
  • по 1-му большому кабачку и баклажану
  • 700-1000 г картофеля (можно молодого)
  • 2 ч.л. соли
  • 0,5 ч.л. перца

Способ приготовления:

Из чего приготовить обед или ужин на одном противне: получается очень быстро и сытно

1. К курице добавляем все соусы, соль и перец.

2. Хорошо перемешиваем.

Из чего приготовить обед или ужин на одном противне: получается очень быстро и сытно

3. Даем постоять 30 минут

4. Картошку моем. Если большая – нарезаем на 4 части.

Из чего приготовить обед или ужин на одном противне: получается очень быстро и сытно

5. Кабачок и баклажан нарезаем на кружочки, толщиной не менее 1 см, чтобы не сгорели.

6. Выкладываем все ингредиенты на противень, картофель и овощи солим и перчим, посыпаем итальянскими травами, смазываем немного маслом.

Из чего приготовить обед или ужин на одном противне: получается очень быстро и сытно

7. Запекаем 35-39 минут при температуре 200 градусов.

8. Приблизительно через 20 минут накрываем кабачок и баклажан фольгой, чтобы они не сгорели.

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