В магазинных сладостях, как правило, много разнообразных усилителей вкуса и консервантов. Поэтому изделия так нравятся детям. Но гораздо безопаснее будет сделать домашние конфеты из полезных компонентов.

Идея приготовления полезных конфет из манго опубликована на странице фудблогера Елены с ником blw_idea в Instagram. Понадобится всего 4 компонента.

Ингредиенты:

манго – 1 шт.

овсяные хлопья – 1 стакан

миндальная мука – 1/4 стакана

кокосовая стружка – 1/2 стакана

Видео дня

Способ приготовления:

1. Из манго сделать пюре.

2. К пюре добавить овсяные хлопья, миндальную муку и половину кокосовой стружки.

3. Все сбить погружным блендером.

4. Сформировать шарики.

5. Обвалять их в кокосовой стружке.

6. Конфеты можно подать сразу или оставить в холодильнике на несколько часов.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: