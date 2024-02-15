Из чего приготовить полезные домашние конфеты: вкуснее магазинных

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Из чего приготовить полезные домашние конфеты: вкуснее магазинных

В магазинных сладостях, как правило, много разнообразных усилителей вкуса и консервантов. Поэтому изделия так нравятся детям. Но гораздо безопаснее будет сделать домашние конфеты из полезных компонентов.

Идея приготовления полезных конфет из манго опубликована на странице фудблогера Елены с ником blw_idea в Instagram. Понадобится всего 4 компонента.

Из чего приготовить полезные домашние конфеты: вкуснее магазинных

Ингредиенты:

  • манго – 1 шт.
  • овсяные хлопья – 1 стакан
  • миндальная мука – 1/4 стакана
  • кокосовая стружка – 1/2 стакана
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Способ приготовления:

Из чего приготовить полезные домашние конфеты: вкуснее магазинных

1. Из манго сделать пюре.

2. К пюре добавить овсяные хлопья, миндальную муку и половину кокосовой стружки.

Из чего приготовить полезные домашние конфеты: вкуснее магазинных

3. Все сбить погружным блендером.

Из чего приготовить полезные домашние конфеты: вкуснее магазинных

4. Сформировать шарики.

5. Обвалять их в кокосовой стружке.

Из чего приготовить полезные домашние конфеты: вкуснее магазинных

6. Конфеты можно подать сразу или оставить в холодильнике на несколько часов.

Из чего приготовить полезные домашние конфеты: вкуснее магазинных

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