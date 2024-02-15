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Из чего приготовить полезные домашние конфеты: вкуснее магазинных
В магазинных сладостях, как правило, много разнообразных усилителей вкуса и консервантов. Поэтому изделия так нравятся детям. Но гораздо безопаснее будет сделать домашние конфеты из полезных компонентов.
Идея приготовления полезных конфет из манго опубликована на странице фудблогера Елены с ником blw_idea в Instagram. Понадобится всего 4 компонента.
Ингредиенты:
- манго – 1 шт.
- овсяные хлопья – 1 стакан
- миндальная мука – 1/4 стакана
- кокосовая стружка – 1/2 стакана
Способ приготовления:
1. Из манго сделать пюре.
2. К пюре добавить овсяные хлопья, миндальную муку и половину кокосовой стружки.
3. Все сбить погружным блендером.
4. Сформировать шарики.
5. Обвалять их в кокосовой стружке.
6. Конфеты можно подать сразу или оставить в холодильнике на несколько часов.
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