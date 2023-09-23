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Из чего приготовить полезные и вкусные заправки для салатов: топ-5 вариантов
Заправка в салате – это решающая нота, наиболее влияющая на вкус блюда, а также его пользу. Очень часто бывает, что питательные овощи портят майонезом или другими вредными компонентами. Хотя есть множество других вариантов заправок из полезных ингредиентов.
Идеи приготовления простых и очень полезных заправок для салатов опубликована на странице нутрициолога Елены Костюк (fresh_diet_life) в Instagram. Все они очень легкие, свежие и питательные.
Базовая заправка
- 2 ст.л оливкового масла
- 1 ст.л горчицы
- 3 ст.л воды
- соль, перец
Зеленая заправка:
- пучок зелени( которую любите), можно микс
- 150 г йогурта без примесей (до 3.2%)
- капля лимонного сока или уксуса
- лук-шалот мелко нарезанный
- соль, перец по вкусу
Заправка с водой:
- вода
- уксус
- лимонный сок
- горчица дижонская
- соль, перец
Заправка с зеленым яблоком:
- яблоко зеленое натертое
- кинза
- 1 ст.л оливкового масла
- сок лимона
- хрен 1 ч.л.
Маринад для салатов из рыбы или морепродуктов
- 1 ст.л. измельченного зеленого лука
- 1 шт. лука шалот
- 1 ст.л. винного или бальзамического уксуса
- 1/2 ч.л. горчицы
- щепотка сухого чеснока
- 2 ст.л. оливкового масла
- соль, перец
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