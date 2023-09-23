Из чего приготовить полезные и вкусные заправки для салатов: топ-5 вариантов

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Из чего приготовить полезные и вкусные заправки для салатов: топ-5 вариантов

Заправка в салате – это решающая нота, наиболее влияющая на вкус блюда, а также его пользу. Очень часто бывает, что питательные овощи портят майонезом или другими вредными компонентами. Хотя есть множество других вариантов заправок из полезных ингредиентов.

Идеи приготовления простых и очень полезных заправок для салатов опубликована на странице нутрициолога Елены Костюк (fresh_diet_life) в Instagram. Все они очень легкие, свежие и питательные.

Из чего приготовить полезные и вкусные заправки для салатов: топ-5 вариантов

Базовая заправка

  • 2 ст.л оливкового масла
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  • 1 ст.л горчицы
  • 3 ст.л воды
  • соль, перец
Из чего приготовить полезные и вкусные заправки для салатов: топ-5 вариантов

Зеленая заправка:

  • пучок зелени( которую любите), можно микс
  • 150 г йогурта без примесей (до 3.2%)
  • капля лимонного сока или уксуса
  • лук-шалот мелко нарезанный
  • соль, перец по вкусу
 

Заправка с водой:

  • вода
  • уксус
  • лимонный сок
  • горчица дижонская
  • соль, перец
Из чего приготовить полезные и вкусные заправки для салатов: топ-5 вариантов

Заправка с зеленым яблоком:

  • яблоко зеленое натертое
  • кинза
  • 1 ст.л оливкового масла
  • сок лимона
  • хрен 1 ч.л.

Маринад для салатов из рыбы или морепродуктов

Из чего приготовить полезные и вкусные заправки для салатов: топ-5 вариантов
  • 1 ст.л. измельченного зеленого лука
  • 1 шт. лука шалот
  • 1 ст.л. винного или бальзамического уксуса
  • 1/2 ч.л. горчицы
  • щепотка сухого чеснока
  • 2 ст.л. оливкового масла
  • соль, перец

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