Заправка в салате – это решающая нота, наиболее влияющая на вкус блюда, а также его пользу. Очень часто бывает, что питательные овощи портят майонезом или другими вредными компонентами. Хотя есть множество других вариантов заправок из полезных ингредиентов.

Идеи приготовления простых и очень полезных заправок для салатов опубликована на странице нутрициолога Елены Костюк (fresh_diet_life) в Instagram. Все они очень легкие, свежие и питательные.

Базовая заправка

2 ст.л оливкового масла

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1 ст.л горчицы

3 ст.л воды

соль, перец

Зеленая заправка:

пучок зелени( которую любите), можно микс

150 г йогурта без примесей (до 3.2%)

капля лимонного сока или уксуса

лук-шалот мелко нарезанный

соль, перец по вкусу

Заправка с водой:

вода

уксус

лимонный сок

горчица дижонская

соль, перец

Заправка с зеленым яблоком:

яблоко зеленое натертое

кинза

1 ст.л оливкового масла

сок лимона

хрен 1 ч.л.

Маринад для салатов из рыбы или морепродуктов

1 ст.л. измельченного зеленого лука

1 шт. лука шалот

1 ст.л. винного или бальзамического уксуса

1/2 ч.л. горчицы

щепотка сухого чеснока

2 ст.л. оливкового масла

соль, перец

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