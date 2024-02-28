Когда дети заходят в магазин – их в первую очередь привлекают цветные конфеты. Они яркие и, поэтому, очень вредные, так как сделаны с добавлением красителей и усилителей вкуса. Поэтому лучшим решением будет приготовить такой десерт в домашних условиях.

Идея приготовления мармелада из моркови и яблока опубликована на странице фудблогера с ником retsepty_dlya_ditey в Instagram. В основе яблок и морковь.

Ингредиенты:

морковь пюре – 60 грамм

яблочное пюре – 100 грамм

сок апельсина – 40 мл

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кокосовая манна – 1 ч.л. (можно без)

агар-агар – 1 ч.л.

Способ приготовления:

1. Яблоки и морковь почистить.

2. Положить в рукав для запекания.

3. Поместить в микроволновку.

4. После приготовления взбить блендером.

5. К пюре добавляю манну, сок и агар агар.

6. Перемешать и довести до кипения.

7. Разливаем по формам.

8. Оставить для застывания.

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