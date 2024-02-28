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Из чего приготовить полезные мармеладные конфеты: в составе только натуральные компоненты
Когда дети заходят в магазин – их в первую очередь привлекают цветные конфеты. Они яркие и, поэтому, очень вредные, так как сделаны с добавлением красителей и усилителей вкуса. Поэтому лучшим решением будет приготовить такой десерт в домашних условиях.
Идея приготовления мармелада из моркови и яблока опубликована на странице фудблогера с ником retsepty_dlya_ditey в Instagram. В основе яблок и морковь.
Ингредиенты:
- морковь пюре – 60 грамм
- яблочное пюре – 100 грамм
- сок апельсина – 40 мл
- кокосовая манна – 1 ч.л. (можно без)
- агар-агар – 1 ч.л.
Способ приготовления:
1. Яблоки и морковь почистить.
2. Положить в рукав для запекания.
3. Поместить в микроволновку.
4. После приготовления взбить блендером.
5. К пюре добавляю манну, сок и агар агар.
6. Перемешать и довести до кипения.
7. Разливаем по формам.
8. Оставить для застывания.
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