Из чего приготовить полезные мармеладные конфеты: в составе только натуральные компоненты

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
162
Из чего приготовить полезные мармеладные конфеты: в составе только натуральные компоненты

Когда дети заходят в магазин – их в первую очередь привлекают цветные конфеты. Они яркие и, поэтому, очень вредные, так как сделаны с добавлением красителей и усилителей вкуса. Поэтому лучшим решением будет приготовить такой десерт в домашних условиях.

Идея приготовления мармелада из моркови и яблока опубликована на странице фудблогера с ником retsepty_dlya_ditey в Instagram. В основе яблок и морковь.

Из чего приготовить полезные мармеладные конфеты: в составе только натуральные компоненты

Ингредиенты:

  • морковь пюре – 60 грамм
  • яблочное пюре – 100 грамм
  • сок апельсина – 40 мл
Видео дня
  • кокосовая манна – 1 ч.л. (можно без)
  • агар-агар – 1 ч.л.

Способ приготовления:

 

1. Яблоки и морковь почистить.

2. Положить в рукав для запекания.

Из чего приготовить полезные мармеладные конфеты: в составе только натуральные компоненты

3. Поместить в микроволновку.

4. После приготовления взбить блендером.

Из чего приготовить полезные мармеладные конфеты: в составе только натуральные компоненты

5. К пюре добавляю манну, сок и агар агар.

6. Перемешать и довести до кипения.

Из чего приготовить полезные мармеладные конфеты: в составе только натуральные компоненты

7. Разливаем по формам.

8. Оставить для застывания.

Из чего приготовить полезные мармеладные конфеты: в составе только натуральные компоненты

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты