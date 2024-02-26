Намазки можно готовить из любых продуктов, но быстрее и вкуснее всего получится из тунца, твердого и плавленого сыра. Для пикантного вкуса добавьте соленые огурцы, сок лимона, каперсы, чеснок и зелень.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной намазки из тунца, с тертым твердым сыром и зеленью.

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Ингредиенты:

багет

яйца – 2 шт.

сыр твердый – 130 г

тунец – 1 банка

чеснок – 2 зуб.

зелень

сметана – 3 ст. л.

соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Багет нарежьте и подсушите на сковороде с двух сторон без растительного масла.

2. Яйца отварите, натрите на мелкую терку, добавьте также тунец (предварительно слейте жидкость), рубленую зелень, давленый чеснок, тертый сыр, соль и перец, заправьте сметаной и все хорошо перемешайте.

Намажьте на багет и можно есть!

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