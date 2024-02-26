Из чего приготовить самую полезную и вкусную намазку за 5 минут: самый простой рецепт

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Намазка из рыбы

Намазки можно готовить из любых продуктов, но быстрее и вкуснее всего получится из тунца, твердого и плавленого сыра. Для пикантного вкуса добавьте соленые огурцы, сок лимона, каперсы, чеснок и зелень. 

Из чего приготовить вкусную намазку

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной намазки из тунца, с тертым твердым сыром и зеленью. 

Рецепт намазки
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Ингредиенты: 

  • багет
  • яйца – 2 шт.
  • сыр твердый – 130 г
  • тунец – 1 банка
  • чеснок – 2 зуб. 
  • зелень
  • сметана – 3 ст. л.
  • соль, перец – по вкусу 

Способ приготовления: 

1. Багет нарежьте и подсушите на сковороде с двух сторон без растительного масла.

Хлеб для закуски

2. Яйца отварите, натрите на мелкую терку, добавьте также тунец (предварительно слейте жидкость), рубленую зелень, давленый чеснок, тертый сыр, соль и перец, заправьте сметаной и все хорошо перемешайте.

Намазка из тунца

Намажьте на багет и можно есть!

Готовая закуска

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