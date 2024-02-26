Из чего приготовить самую полезную и вкусную намазку за 5 минут: самый простой рецепт
Намазки можно готовить из любых продуктов, но быстрее и вкуснее всего получится из тунца, твердого и плавленого сыра. Для пикантного вкуса добавьте соленые огурцы, сок лимона, каперсы, чеснок и зелень.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной намазки из тунца, с тертым твердым сыром и зеленью.
Видео дня
Ингредиенты:
- багет
- яйца – 2 шт.
- сыр твердый – 130 г
- тунец – 1 банка
- чеснок – 2 зуб.
- зелень
- сметана – 3 ст. л.
- соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Багет нарежьте и подсушите на сковороде с двух сторон без растительного масла.
2. Яйца отварите, натрите на мелкую терку, добавьте также тунец (предварительно слейте жидкость), рубленую зелень, давленый чеснок, тертый сыр, соль и перец, заправьте сметаной и все хорошо перемешайте.
Намажьте на багет и можно есть!
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: