Из чего приготовить самые вкусные соусы и маринады к рыбе: рецепты
Как небанально приготовить рыбу и превратить привычный продукт в настоящий деликатес? Все просто – это возможно благодаря простому соусу или маринаду. Интересно, что готовятся они из доступных ингредиентов и в считанные минуты, но способны раскрыть вкус рыбы просто до неузнаваемости.
Редакция FoodOboz подготовила рецепты вкусных соусов, которые подойдут к любой рыбе.
Рецептом соуса-маринада к рыбе поделилась нутрициолог и фудблогер Анна (tomka_an) на своей странице в Instagram.
Ингредиенты:
чеснок – 1-2 зубчика
цедра лимона – 1 ч. л.
растительное масло – 3 ст. л.
петрушка
Способ приготовления:
1. Все необходимые ингредиенты можно взбить в блендере или измельчить самостоятельно.
2. Выложить рыбу в форму, натереть соусом и оставить на 20-30 минут.
3. По желанию можно добавить овощи или грибы.
4. Запекать при температуре 190 градусов 30 минут.
Также фудблогер Оксана Миронюк (oksankamuronyk) поделился еще одним небанальным рецептом тыквенного соуса на своей странице в Instagram. Причем подавать его можно не только к рыбе, но и мясу и как гарнир к кашам.
Ингредиенты:
лук – 1 шт
морковь – 2 шт
сметана – 100 г
кетчуп – 4 ст. л.
тыквенное пюре – 250 г
специи
Способ приготовления:
1. Для тыквенного пюре нужно тыкву порезать на кубики и запечь до мягкости. После этого сбить блендером до однородности.
2. Лук измельчить и поджарить до мягкости. Добавить специи и перемешать.
3. Морковь натереть и добавить в лук. Тушить несколько минут на слабом огне.
4. Добавить сметану и кетчуп. Готовить примерно минуту.
5. Получившуюся массу взбить вместе с тыквенным пюре.
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