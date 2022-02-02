Из чего приготовить самые вкусные соусы и маринады к рыбе: рецепты

Как небанально приготовить рыбу и превратить привычный продукт в настоящий деликатес? Все просто – это возможно благодаря простому соусу или маринаду. Интересно, что готовятся они из доступных ингредиентов и в считанные минуты, но способны раскрыть вкус рыбы просто до неузнаваемости.

Редакция FoodOboz подготовила рецепты вкусных соусов, которые подойдут к любой рыбе.

Рецептом соуса-маринада к рыбе поделилась нутрициолог и фудблогер Анна (tomka_an) на своей странице в Instagram.

Ингредиенты:

чеснок – 1-2 зубчика

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цедра лимона – 1 ч. л.

растительное масло – 3 ст. л.

петрушка

Способ приготовления:

1. Все необходимые ингредиенты можно взбить в блендере или измельчить самостоятельно.

2. Выложить рыбу в форму, натереть соусом и оставить на 20-30 минут.

3. По желанию можно добавить овощи или грибы.

4. Запекать при температуре 190 градусов 30 минут.

Также фудблогер Оксана Миронюк (oksankamuronyk) поделился еще одним небанальным рецептом тыквенного соуса на своей странице в Instagram. Причем подавать его можно не только к рыбе, но и мясу и как гарнир к кашам.

Ингредиенты:

лук – 1 шт

морковь – 2 шт

сметана – 100 г

кетчуп – 4 ст. л.

тыквенное пюре – 250 г

специи

Способ приготовления:

1. Для тыквенного пюре нужно тыкву порезать на кубики и запечь до мягкости. После этого сбить блендером до однородности.

2. Лук измельчить и поджарить до мягкости. Добавить специи и перемешать.

3. Морковь натереть и добавить в лук. Тушить несколько минут на слабом огне.

4. Добавить сметану и кетчуп. Готовить примерно минуту.

5. Получившуюся массу взбить вместе с тыквенным пюре.

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