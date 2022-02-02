Из чего приготовить самые вкусные соусы и маринады к рыбе: рецепты

Татьяна Козюк
FoodOboz
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Из чего приготовить самые вкусные соусы и маринады к рыбе: рецепты

Как небанально приготовить рыбу и превратить привычный продукт в настоящий деликатес? Все просто – это возможно благодаря простому соусу или маринаду. Интересно, что готовятся они из доступных ингредиентов и в считанные минуты, но способны раскрыть вкус рыбы просто до неузнаваемости.

Редакция FoodOboz подготовила рецепты вкусных соусов, которые подойдут к любой рыбе.

Рецептом соуса-маринада к рыбе поделилась нутрициолог и фудблогер Анна (tomka_an) на своей странице в Instagram.

Запеченная рыба в маринаде

Ингредиенты:

  • чеснок – 1-2 зубчика

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  • цедра лимона – 1 ч. л.

  • растительное масло – 3 ст. л.

  • петрушка

Способ приготовления:

1. Все необходимые ингредиенты можно взбить в блендере или измельчить самостоятельно.

2. Выложить рыбу в форму, натереть соусом и оставить на 20-30 минут.

Приготовление маринада

3. По желанию можно добавить овощи или грибы.

4. Запекать при температуре 190 градусов 30 минут.

Также фудблогер Оксана Миронюк (oksankamuronyk) поделился еще одним небанальным рецептом тыквенного соуса на своей странице в Instagram. Причем подавать его можно не только к рыбе, но и мясу и как гарнир к кашам.

Тыквенный соус

Ингредиенты:

  • лук – 1 шт

  • морковь – 2 шт

  • сметана – 100 г

  • кетчуп – 4 ст. л.

  • тыквенное пюре – 250 г

  • специи

Способ приготовления:

1. Для тыквенного пюре нужно тыкву порезать на кубики и запечь до мягкости. После этого сбить блендером до однородности.

2. Лук измельчить и поджарить до мягкости. Добавить специи и перемешать.

3. Морковь натереть и добавить в лук. Тушить несколько минут на слабом огне.

Приготовление соуса

4. Добавить сметану и кетчуп. Готовить примерно минуту.

5. Получившуюся массу взбить вместе с тыквенным пюре.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как приготовить скумбрию в томатном соусе.

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