Из чего приготовить сладкие домашние конфеты: топ-3 идеи

Самые полезные и вкусные сладости это те, которые сделаны собственноручно. Их можно приготовить из качественных низкокалорийных ингредиентов и не бояться набрать лишние килограммы. Ведь если в конфетах нет сахара или наполнителей – это совсем не значит, что такой десерт будет невкусным и несладким.

Редакция FoodOboz делится подборкой из трех идей приготовления домашних сладких конфет от украинских фудблогеров.

Арахисовая халва в шоколаде. Идея опубликована на странице Светланы Кулиш-Бондаренко (svitlana.kulish.bondarenko) в Instagram.

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Такие конфеты без сахара, разнообразных сиропов, трансжиров, стабилизаторов и эмульгаторов.

Ингредиенты:

арахис – 150 г (можно грецкие орехи)

подсолнечное семя – 150 г

мед – 1 ст.л

растопленное сливочное масло – 20 г

шоколад для глазировки – 100 г

Способ приготовления:

1. Арахис поджарить и очистить.

2. Добавить зерна семян и мед, все измельчить блендером, часть до мелкой крошки, все остальное – до пастообразного состояния.

3. Если масса будет хрупкой добавить растопленное масло и перемешать.

4. Переложить массу в контейнер или формы для батончиков, утрамбовать, отправить в холодильник на несколько часов.

5. Достать и нарезать на кусочки.

6. Если хотите в шоколаде, можно использовать силиконовую форму для батончиков и заморозить в них массу. Затем покрыть растопленным шоколадом.

7. Срок годности до трех недель в холодильнике.

Конфеты с сухофруктами. Идея опубликована на странице Анастасии Лисак (an.lysak) в Instagram.

Ингредиенты:

шоколад – 2 плитки

сухофрукты – курага, чернослив, финики

орешки – миндаль, грецкий орех

рафинированное масло – 1 ч.л

Способ приготовления:

1. Сухофрукты начинить орехами.

2. Шоколад растопить, добавить масло и перемешать.

3. Покрыть сухофрукты шоколадом.

4. Посыпать стружкой и поместить в холодильник до застывания.

Домашние конфеты "Рафаэлло". Идея опубликована на странице eva.cooking в Instagram.

Ингредиенты:

сгущенное молоко – 400 г или 200 г сгущенки и 100 г маскарпоне/Филадельфии

кокосовая стружка – 250 г

сливочное масло – 50 г

миндаль – 30 шт

ваниль – щепотка

Способ приготовления:

1. Кокосовую стружку высыпать в глубокую миску. Немного оставить для обсыпания.

2. Добавить к кокосовой стружке ванилин и растопленное сливочное масло, тщательно перемешать.

3. Добавить сгущенку комнатной температуры, перемешать. Кокосовая масса должна получиться достаточно густой. Накрыть миску пищевой плёнкой и отправить в холодильник желательно на ночь (не менее 7 часов).

4. Орехи залить кипятком на 3-5 минут, так шкурка легко отойдет. Подсушить на сухой сковороде.

5. Слегка влажными руками отщипнуть небольшой кусочек охлажденной кокосовой основы для конфет, в серединку положить миндаль и сформировать "шарик", который необходимо обвалять в оставшейся кокосовой стружке.

6. Повторить для всех конфет, а затем отправить домашние "Рафаэлло" охлаждаться не менее чем на 2-3 часа.

7. Обернуть тарелку в пищевую пленку, на нее выложить конфеты, чтобы они не прилипли к тарелке.

8. Отправить в морозилку на 30 минут.

9. В микроволновке импульсами по 20 секунд растопить 1:1 черный и молочный шоколад.

10. Приблизительно 1/2 черной и 1/2 молочной шоколадки надо растопить и погрузить конфеты.

11. Он должен быть комнатной температуры и на 30 мин в холодильник.

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