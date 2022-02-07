Из чего приготовить сладкие домашние конфеты: топ-3 идеи
Самые полезные и вкусные сладости это те, которые сделаны собственноручно. Их можно приготовить из качественных низкокалорийных ингредиентов и не бояться набрать лишние килограммы. Ведь если в конфетах нет сахара или наполнителей – это совсем не значит, что такой десерт будет невкусным и несладким.
Редакция FoodOboz делится подборкой из трех идей приготовления домашних сладких конфет от украинских фудблогеров.
Арахисовая халва в шоколаде. Идея опубликована на странице Светланы Кулиш-Бондаренко (svitlana.kulish.bondarenko) в Instagram.
Такие конфеты без сахара, разнообразных сиропов, трансжиров, стабилизаторов и эмульгаторов.
Ингредиенты:
арахис – 150 г (можно грецкие орехи)
подсолнечное семя – 150 г
мед – 1 ст.л
растопленное сливочное масло – 20 г
шоколад для глазировки – 100 г
Способ приготовления:
1. Арахис поджарить и очистить.
2. Добавить зерна семян и мед, все измельчить блендером, часть до мелкой крошки, все остальное – до пастообразного состояния.
3. Если масса будет хрупкой добавить растопленное масло и перемешать.
4. Переложить массу в контейнер или формы для батончиков, утрамбовать, отправить в холодильник на несколько часов.
5. Достать и нарезать на кусочки.
6. Если хотите в шоколаде, можно использовать силиконовую форму для батончиков и заморозить в них массу. Затем покрыть растопленным шоколадом.
7. Срок годности до трех недель в холодильнике.
Конфеты с сухофруктами. Идея опубликована на странице Анастасии Лисак (an.lysak) в Instagram.
Ингредиенты:
шоколад – 2 плитки
сухофрукты – курага, чернослив, финики
орешки – миндаль, грецкий орех
рафинированное масло – 1 ч.л
Способ приготовления:
1. Сухофрукты начинить орехами.
2. Шоколад растопить, добавить масло и перемешать.
3. Покрыть сухофрукты шоколадом.
4. Посыпать стружкой и поместить в холодильник до застывания.
Домашние конфеты "Рафаэлло". Идея опубликована на странице eva.cooking в Instagram.
Ингредиенты:
сгущенное молоко – 400 г или 200 г сгущенки и 100 г маскарпоне/Филадельфии
кокосовая стружка – 250 г
сливочное масло – 50 г
миндаль – 30 шт
ваниль – щепотка
Способ приготовления:
1. Кокосовую стружку высыпать в глубокую миску. Немного оставить для обсыпания.
2. Добавить к кокосовой стружке ванилин и растопленное сливочное масло, тщательно перемешать.
3. Добавить сгущенку комнатной температуры, перемешать. Кокосовая масса должна получиться достаточно густой. Накрыть миску пищевой плёнкой и отправить в холодильник желательно на ночь (не менее 7 часов).
4. Орехи залить кипятком на 3-5 минут, так шкурка легко отойдет. Подсушить на сухой сковороде.
5. Слегка влажными руками отщипнуть небольшой кусочек охлажденной кокосовой основы для конфет, в серединку положить миндаль и сформировать "шарик", который необходимо обвалять в оставшейся кокосовой стружке.
6. Повторить для всех конфет, а затем отправить домашние "Рафаэлло" охлаждаться не менее чем на 2-3 часа.
7. Обернуть тарелку в пищевую пленку, на нее выложить конфеты, чтобы они не прилипли к тарелке.
8. Отправить в морозилку на 30 минут.
9. В микроволновке импульсами по 20 секунд растопить 1:1 черный и молочный шоколад.
10. Приблизительно 1/2 черной и 1/2 молочной шоколадки надо растопить и погрузить конфеты.
11. Он должен быть комнатной температуры и на 30 мин в холодильник.
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