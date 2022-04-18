Паска – это главное блюдо светлого праздника Пасхи. Готовя сдобу, каждая хозяйка хочет, чтобы она выглядела наилучшим образом. Это можно сделать благодаря глазури. А для того, чтобы она не была липкой и не крошилась, фудблогеры рекомендуют приготовить ее на основе желатина или агар-агара.

Фудблогер Юлия (juli_co.ok) на своей странице в Instagram поделилась рецептом глазури из агар-агара для паски.

Ингредиенты:

пюре\джем – 200 г

белок – 1 шт

Сироп:

вода – 90 мл

сахар – 200 г

агар-агар – 8 г

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Способ приготовления:

1. В кастрюле смешать все ингредиенты для сиропа. Постоянно помешивая, варить до закипания, после этого еще несколько минут. Масса должна быть однородной и слегка густой.

2. В джем или пюре добавить белок. Взбить миксером до плотной густой массы.

3. До полученной массы постепенно налить горячий сироп, продолжая взбивать.

4. Так как глазурь быстро подсыхает, сразу после приготовления смазать паски.

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