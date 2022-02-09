Сытная узбекская домляма: что это и из чего лучше приготовить

Домляма – это очень вкусное блюдо узбекской национальной кухни. Готовится оно на основе мяса, грибов и овощей, которые нарезают достаточно большими кусками и обязательно тушат в котле. Конечно, в домашних условиях таким способом не приготовишь, поэтому важно выбирать посуду с толстым дном для того, чтобы блюдо получилось таким же насыщенным и пикантным.

Рецептом домлями поделилась фудблогер Катя (katyamull) на своей странице в Instagram.

Ингредиенты:

картофель – 700 г

капуста – 300 г

грибы – 500 г

морковь – 200 г

лук – 100 г

говядина – 500 г

чеснок – 3 зубчика

соль, перец

Способ приготовления:

Видео дня

1. Овощи и мясо порезать средними кусками.

2. Мясо обжарить до румяной корочки в кастрюле с толстым дном.

3. Добавить лук и чеснок. Жарить еще минутку.

4. Добавить оставшиеся овощи и готовить примерно 1 час на слабом огне под крышкой.

5. Увеличить огонь и готовить 3 минуты к румяной корочке.

6. Добавить соль, перец.

7. Подавать со сметаной.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как приготовить узбекскую самсу.