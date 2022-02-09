Сытная узбекская домляма: что это и из чего лучше приготовить
Домляма – это очень вкусное блюдо узбекской национальной кухни. Готовится оно на основе мяса, грибов и овощей, которые нарезают достаточно большими кусками и обязательно тушат в котле. Конечно, в домашних условиях таким способом не приготовишь, поэтому важно выбирать посуду с толстым дном для того, чтобы блюдо получилось таким же насыщенным и пикантным.
Рецептом домлями поделилась фудблогер Катя (katyamull) на своей странице в Instagram.
Ингредиенты:
картофель – 700 г
капуста – 300 г
грибы – 500 г
морковь – 200 г
лук – 100 г
говядина – 500 г
чеснок – 3 зубчика
соль, перец
Способ приготовления:
1. Овощи и мясо порезать средними кусками.
2. Мясо обжарить до румяной корочки в кастрюле с толстым дном.
3. Добавить лук и чеснок. Жарить еще минутку.
4. Добавить оставшиеся овощи и готовить примерно 1 час на слабом огне под крышкой.
5. Увеличить огонь и готовить 3 минуты к румяной корочке.
6. Добавить соль, перец.
7. Подавать со сметаной.
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