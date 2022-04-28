Из чего приготовить вкусные и полезные блины для детей: делимся 3 простыми рецептами
Блины – идеальное блюдо для перекуса, а также к чаю, кофе. Их можно готовить из разного теста, а также с разными начинками. Очень вкусно будет с мясом, творогом, а также с капустой, ягодами и маком. Сжит отметить, что дети также это блюдо очень любят, но для них их лучше готовить с добавлением ягод, фруктов и овсянки.
Редакция FoodOboz выбрала для вас 3 рецепта вкусных и полезных блинов из авокадо, бананов и овсянки, которые очень быстро и просто готовятся. Рецепты были опубликованы в Facebook-группе "Прикорм. Його хитрощі. Нові ідеї, свіжий погляд."
1. Блинчики с авокадо и бананом:
Ингредиенты:
Авокадо – 1шт.
Банан или яблоко – 1 шт.
Яйцо – 1 шт.
Разрыхлитель – на кончике чайной ложки
Мука – 2 ст. л.
Способ приготовления:
1. Банан и авокадо разомните вилкой, добавьте яйцо, перемешайте.
2. Добавьте туда муку с разрыхлителем и все хорошо перемешайте, чтобы тесто стало однородным.
3. Обжарьте блины с обеих сторон до готовности.
2. Овсяно-блин (его можно подавать как с фруктами так и с мясом, овощами и т.д)
Ингредиенты:
яйца – 2 шт.
банан – 1 шт.
кефир – 2-3 ст. л.
растительное масло – 1 ч. л.
овсяные хлопья – 50 г
ягоды любые – 100 г
Способ приготовления:
1. Разомните банан, добавьте яйцо, перемешайте.
2. Влейте кефир, добавьте овсяные хлопья, перемешайте, дайте постоять тесту или можно добавить сваренную овсянку , должна получиться консистенция густой сметаны.
3. Добавьте в конце ягоды и пожарьте блины.
3. Бановые блины
Ингредиенты:
банан – 1шт.
яйца – 1шт.
кефир, йогурт, сметана – 2 ст. л.
мука – 2-3 ст. л.
Способ приготовления:
1. Разомните банан.
2. Добавьте яйцо, перемешайте.
3. Влейте кефир и всыпьте муку, перемешайте.
4. Пожарьте блины до золотистости.
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