Блины – идеальное блюдо для перекуса, а также к чаю, кофе. Их можно готовить из разного теста, а также с разными начинками. Очень вкусно будет с мясом, творогом, а также с капустой, ягодами и маком. Сжит отметить, что дети также это блюдо очень любят, но для них их лучше готовить с добавлением ягод, фруктов и овсянки.

Редакция FoodOboz выбрала для вас 3 рецепта вкусных и полезных блинов из авокадо, бананов и овсянки, которые очень быстро и просто готовятся. Рецепты были опубликованы в Facebook-группе "Прикорм. Його хитрощі. Нові ідеї, свіжий погляд."

1. Блинчики с авокадо и бананом:

Ингредиенты:

Авокадо – 1шт.

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Банан или яблоко – 1 шт.

Яйцо – 1 шт.

Разрыхлитель – на кончике чайной ложки

Мука – 2 ст. л.

Способ приготовления:

1. Банан и авокадо разомните вилкой, добавьте яйцо, перемешайте.

2. Добавьте туда муку с разрыхлителем и все хорошо перемешайте, чтобы тесто стало однородным.

3. Обжарьте блины с обеих сторон до готовности.

2. Овсяно-блин (его можно подавать как с фруктами так и с мясом, овощами и т.д)

Ингредиенты:

яйца – 2 шт.

банан – 1 шт.

кефир – 2-3 ст. л.

растительное масло – 1 ч. л.

овсяные хлопья – 50 г

ягоды любые – 100 г

Способ приготовления:

1. Разомните банан, добавьте яйцо, перемешайте.

2. Влейте кефир, добавьте овсяные хлопья, перемешайте, дайте постоять тесту или можно добавить сваренную овсянку , должна получиться консистенция густой сметаны.

3. Добавьте в конце ягоды и пожарьте блины.

3. Бановые блины

Ингредиенты:

банан – 1шт.

яйца – 1шт.

кефир, йогурт, сметана – 2 ст. л.

мука – 2-3 ст. л.

Способ приготовления:

1. Разомните банан.

2. Добавьте яйцо, перемешайте.

3. Влейте кефир и всыпьте муку, перемешайте.

4. Пожарьте блины до золотистости.

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