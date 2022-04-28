Из чего приготовить вкусные и полезные блины для детей: делимся 3 простыми рецептами

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
417
Приготовление блинов

Блины – идеальное блюдо для перекуса, а также к чаю, кофе. Их можно готовить из разного теста, а также с разными начинками. Очень вкусно будет с мясом, творогом, а также с капустой, ягодами и маком. Сжит отметить, что дети также это блюдо очень любят, но для них их лучше готовить с добавлением ягод, фруктов и овсянки.

Редакция FoodOboz выбрала для вас 3 рецепта вкусных и полезных блинов из авокадо, бананов и овсянки, которые очень быстро и просто готовятся. Рецепты были опубликованы в Facebook-группе "Прикорм. Його хитрощі. Нові ідеї, свіжий погляд."

1. Блинчики с авокадо и бананом:

Ингредиенты:

  • Авокадо – 1шт.

Авокадо для теста
Видео дня

  • Банан или яблоко – 1 шт.

Яблоко и банан для блинов

  • Яйцо – 1 шт.

  • Разрыхлитель – на кончике чайной ложки

  • Мука – 2 ст. л.

Способ приготовления:

1. Банан и авокадо разомните вилкой, добавьте яйцо, перемешайте.

2. Добавьте туда муку с разрыхлителем и все хорошо перемешайте, чтобы тесто стало однородным.

Вкусные блины для детей

3. Обжарьте блины с обеих сторон до готовности.

2. Овсяно-блин (его можно подавать как с фруктами так и с мясом, овощами и т.д)

Ингредиенты:

  • яйца – 2 шт.

  • банан – 1 шт.

  • кефир – 2-3 ст. л.

Блины на кефире

  • растительное масло – 1 ч. л.

  • овсяные хлопья – 50 г

  • ягоды любые – 100 г

Способ приготовления:

1. Разомните банан, добавьте яйцо, перемешайте.

2. Влейте кефир, добавьте овсяные хлопья, перемешайте, дайте постоять тесту или можно добавить сваренную овсянку , должна получиться консистенция густой сметаны.

Вкусные домашние блины

3. Добавьте в конце ягоды и пожарьте блины.

3. Бановые блины

Вкусные блины с ягодами и творогом

Ингредиенты:

  • банан – 1шт.

  • яйца – 1шт.

Бананы для блинов

  • кефир, йогурт, сметана – 2 ст. л.

  • мука – 2-3 ст. л.

Способ приготовления:

1. Разомните банан.

2. Добавьте яйцо, перемешайте.

3. Влейте кефир и всыпьте муку, перемешайте.

Рецепт блинов

4. Пожарьте блины до золотистости.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты