Из чего приготовить вкусные конфеты за 20 минут: идея от шеф-повара
Вкусные конфеты можно легко приготовить в домашних условиях. Для этого вам понадобится всего 5 простых ингредиентов. Вы точно будете уверены в качестве десерта, потратите минимум средств и времени.
Идея приготовления вкусных конфет за 20 минут из 5 ингредиентов опубликована на странице известного украинского шеф-повара Вадима Бжезинского (pava_vb) в Instagram. Можно сделать сразу много, поместить в холодильник. а потом есть с чаем, кофе и угощать гостей.
Ингредиенты:
- сущенное молоко – 1 банка
- сливки (30%) – 150 мл
- какао – 3 ст.л.
- шоколад молочный – 80 г
- арахис жареный соленый – 50 г
Способ приготовления:
1. В сотейник/сковородку вливаем сгущенку.
2. Добавляем какао и все перемешиваем.
3. Вливаем сливки и шоколад.
4. Далее выпариваем до консистенции карамели, постоянно помешивая.
5. Готовую массу выкладываем на пищевую пленку и отправляем в холодильник, чтобы остыла.
6. Измельчаем соленый арахис.
7. Формируем шарики и обваливаем в арахис
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