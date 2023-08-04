Вкусные конфеты можно легко приготовить в домашних условиях. Для этого вам понадобится всего 5 простых ингредиентов. Вы точно будете уверены в качестве десерта, потратите минимум средств и времени.

Идея приготовления вкусных конфет за 20 минут из 5 ингредиентов опубликована на странице известного украинского шеф-повара Вадима Бжезинского (pava_vb) в Instagram. Можно сделать сразу много, поместить в холодильник. а потом есть с чаем, кофе и угощать гостей.

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Ингредиенты:

сущенное молоко – 1 банка

сливки (30%) – 150 мл

какао – 3 ст.л.

шоколад молочный – 80 г

арахис жареный соленый – 50 г

Способ приготовления:

1. В сотейник/сковородку вливаем сгущенку.

2. Добавляем какао и все перемешиваем.

3. Вливаем сливки и шоколад.

4. Далее выпариваем до консистенции карамели, постоянно помешивая.

5. Готовую массу выкладываем на пищевую пленку и отправляем в холодильник, чтобы остыла.

6. Измельчаем соленый арахис.

7. Формируем шарики и обваливаем в арахис

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