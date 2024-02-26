Из чего приготовить вкусные котлеты без мяса: очень бюджетно и полезно
Вкусные и сочные котлеты не обязательно должны быть мясными. Получится гораздо полезнее, если вы возьмете для основания овощи. А вместо сковородки приготовите изделия в духовке.
Идея приготовления сытных овощных котлет без мяса опубликована на странице fasting_marafon в Instagram. Вам понадобится всего 5 компонентов.
Ингредиенты:
- брокколи – 250 г.
- яйцо куриное – 1 шт
- морковь – 1 шт
- пармезан – 100 г
- соль, специи – по вкусу
Способ приготовления:
1. Мелко нарезать брокколи, отжать лишнюю жидкость. По желанию брокколи можно предварительно отварить в подсоленной воде 3 минуты.
2. Взбить яйцо, добавить брокколи, измельченную морковь, тертый творог, соль и специи.
3. Тщательно перемешать.
4. Сформировать котлеты.
5. Выложить в форму для запекания.
6. Отправить в духовку на 25-30 минут при температуре 160 градусов.
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