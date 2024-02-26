Вкусные и сочные котлеты не обязательно должны быть мясными. Получится гораздо полезнее, если вы возьмете для основания овощи. А вместо сковородки приготовите изделия в духовке.

Идея приготовления сытных овощных котлет без мяса опубликована на странице fasting_marafon в Instagram. Вам понадобится всего 5 компонентов.

Ингредиенты:

брокколи – 250 г.

яйцо куриное – 1 шт

морковь – 1 шт

пармезан – 100 г

соль, специи – по вкусу

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Способ приготовления:

1. Мелко нарезать брокколи, отжать лишнюю жидкость. По желанию брокколи можно предварительно отварить в подсоленной воде 3 минуты.

2. Взбить яйцо, добавить брокколи, измельченную морковь, тертый творог, соль и специи.

3. Тщательно перемешать.

4. Сформировать котлеты.

5. Выложить в форму для запекания.

6. Отправить в духовку на 25-30 минут при температуре 160 градусов.

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