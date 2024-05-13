Во вкусных котлетах совсем не обязательно должно быть мясо. Чтобы изделия были нежирными и сочными – используйте чечевицу. В измельченном виде она отлично держит форму и не горит на сковороде.

Идея приготовления диетических котлет без мяса опубликована на странице фудблогера Екатерины Браило (ketiv_) в Instagram. Надо будет добавить еще несколько овощей.

Ингредиенты:

чечевица красная – 200 г

овощи

лук – 1 шт (небольшой)

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морковь – 1 шт (средняя)

цуккини – 1/2

болгарский перец – 1 шт.

специи: паприка, хмели-сунели, итальянские травы

по желанию зелень

оливковое масло

Способ приготовления:

1. Чечевицу промыть и замочить в теплой воде (300 мл) на ночь или в кипятке на 30 минут – час.

2. Слить воду.

3. Взбить блендером до однородной смеси. Варить ее не нужно.

4. Лук и болгарский перец мелко порезать.

5. Морковь и цуккини натереть на терку (мелкую или обычную).

6. Обжарить овощи на оливковом масле до золотистого цвета (полуготовности).

7. Добавить в чечевицу + специи и хорошо перемешать.

8. Сформировать руками котлеты.

9. Жарить на сковородке, смазанной совсем немного оливковым маслом, на малом огне, с обеих сторон под крышкой (примерно 5-7 мин с каждой стороны).

10. Проверить готовность.

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