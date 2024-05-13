Из чего приготовить вкусные котлеты без мяса: получатся полезными и нежирными
Во вкусных котлетах совсем не обязательно должно быть мясо. Чтобы изделия были нежирными и сочными – используйте чечевицу. В измельченном виде она отлично держит форму и не горит на сковороде.
Идея приготовления диетических котлет без мяса опубликована на странице фудблогера Екатерины Браило (ketiv_) в Instagram. Надо будет добавить еще несколько овощей.
Ингредиенты:
- чечевица красная – 200 г
- овощи
- лук – 1 шт (небольшой)
- морковь – 1 шт (средняя)
- цуккини – 1/2
- болгарский перец – 1 шт.
- специи: паприка, хмели-сунели, итальянские травы
- по желанию зелень
- оливковое масло
Способ приготовления:
1. Чечевицу промыть и замочить в теплой воде (300 мл) на ночь или в кипятке на 30 минут – час.
2. Слить воду.
3. Взбить блендером до однородной смеси. Варить ее не нужно.
4. Лук и болгарский перец мелко порезать.
5. Морковь и цуккини натереть на терку (мелкую или обычную).
6. Обжарить овощи на оливковом масле до золотистого цвета (полуготовности).
7. Добавить в чечевицу + специи и хорошо перемешать.
8. Сформировать руками котлеты.
9. Жарить на сковородке, смазанной совсем немного оливковым маслом, на малом огне, с обеих сторон под крышкой (примерно 5-7 мин с каждой стороны).
10. Проверить готовность.
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