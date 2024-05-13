Из чего приготовить вкусные котлеты без мяса: получатся полезными и нежирными

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Из чего приготовить вкусные котлеты без мяса: получатся полезными и нежирными

Во вкусных котлетах совсем не обязательно должно быть мясо. Чтобы изделия были нежирными и сочными – используйте чечевицу. В измельченном виде она отлично держит форму и не горит на сковороде.

Идея приготовления диетических котлет без мяса опубликована на странице фудблогера Екатерины Браило (ketiv_) в Instagram. Надо будет добавить еще несколько овощей.

Из чего приготовить вкусные котлеты без мяса: получатся полезными и нежирными

Ингредиенты:

  • чечевица красная – 200 г
  • овощи
  • лук – 1 шт (небольшой)
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  • морковь – 1 шт (средняя)
  • цуккини – 1/2
  • болгарский перец – 1 шт.
  • специи: паприка, хмели-сунели, итальянские травы
  • по желанию зелень
  • оливковое масло

Способ приготовления:

Из чего приготовить вкусные котлеты без мяса: получатся полезными и нежирными

1. Чечевицу промыть и замочить в теплой воде (300 мл) на ночь или в кипятке на 30 минут – час.

2. Слить воду.

Из чего приготовить вкусные котлеты без мяса: получатся полезными и нежирными

3. Взбить блендером до однородной смеси. Варить ее не нужно.

4. Лук и болгарский перец мелко порезать.

5. Морковь и цуккини натереть на терку (мелкую или обычную).

Из чего приготовить вкусные котлеты без мяса: получатся полезными и нежирными

6. Обжарить овощи на оливковом масле до золотистого цвета (полуготовности).

Из чего приготовить вкусные котлеты без мяса: получатся полезными и нежирными

7. Добавить в чечевицу + специи и хорошо перемешать.

Из чего приготовить вкусные котлеты без мяса: получатся полезными и нежирными

8. Сформировать руками котлеты.

9. Жарить на сковородке, смазанной совсем немного оливковым маслом, на малом огне, с обеих сторон под крышкой (примерно 5-7 мин с каждой стороны).

Из чего приготовить вкусные котлеты без мяса: получатся полезными и нежирными

10. Проверить готовность.

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