Из чего приготовить вкусный зеленый холодник: рецепт от шеф-повара
Когда за окном летняя жара – совсем нет желания есть горячие супы и борщи. И наступает звездное время холодника. Выходит очень вкусно, если совместить щавель вместе с кефиром, большим количеством зелени и сезонных овощей. Блюдо очень освежает.
Идея приготовления окрошки на кефире со щавелем опубликована на странице известного украинского шеф-повара Владимира Ярославского (yaroslavskyi_vova) в Instagram. Все компоненты легкие и низкокалорийные, но выходит очень сытно.
Ингредиенты на 2 порции:
- 350 г кефира 1% жирности
- 2 яйца
- 25 г нежной горчицы
- 80 г огурца
- 60 г редиса
- 80 г картофеля отварного
- 120-150 г листьев щавеля
- зелень петрушки, лука, укроп
- соль
Способ приготовления:
1. Отваренные 9-10 минут яйца разделить на желток и белок.
2. Желтки перетереть с солью и горчицей.
3. Листья щавеля почистить от стебля и взбить с кефиром до однородной консистенции.
4. Добавить в желтки, перемешать и довести по вкусу.
5. Измельчить белки, огурцы, редис, отварной картофель и зелень.
6. Все добавить в смесь с кефиром. Снова посолить и попробовать по вкусу.
7. Отставить в холодильник настояться на 30 минут.
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