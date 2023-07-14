Из чего приготовить вкусный зеленый холодник: рецепт от шеф-повара

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
1,0 т.
Из чего приготовить вкусный зеленый холодник: рецепт от шеф-повара

Когда за окном летняя жара – совсем нет желания есть горячие супы и борщи. И наступает звездное время холодника. Выходит очень вкусно, если совместить щавель вместе с кефиром, большим количеством зелени и сезонных овощей. Блюдо очень освежает.

Идея приготовления окрошки на кефире со щавелем опубликована на странице известного украинского шеф-повара Владимира Ярославского (yaroslavskyi_vova) в Instagram. Все компоненты легкие и низкокалорийные, но выходит очень сытно.

Из чего приготовить вкусный зеленый холодник: рецепт от шеф-повара
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Ингредиенты на 2 порции:

  • 350 г кефира 1% жирности
  • 2 яйца
  • 25 г нежной горчицы
  • 80 г огурца
  • 60 г редиса
  • 80 г картофеля отварного
  • 120-150 г листьев щавеля
  • зелень петрушки, лука, укроп
  • соль

Способ приготовления:

Из чего приготовить вкусный зеленый холодник: рецепт от шеф-повара

1. Отваренные 9-10 минут яйца разделить на желток и белок.

2. Желтки перетереть с солью и горчицей.

Из чего приготовить вкусный зеленый холодник: рецепт от шеф-повара

3. Листья щавеля почистить от стебля и взбить с кефиром до однородной консистенции.

4. Добавить в желтки, перемешать и довести по вкусу.

Из чего приготовить вкусный зеленый холодник: рецепт от шеф-повара

5. Измельчить белки, огурцы, редис, отварной картофель и зелень.

Из чего приготовить вкусный зеленый холодник: рецепт от шеф-повара

6. Все добавить в смесь с кефиром. Снова посолить и попробовать по вкусу.

7. Отставить в холодильник настояться на 30 минут.

Из чего приготовить вкусный зеленый холодник: рецепт от шеф-повара

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