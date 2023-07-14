Когда за окном летняя жара – совсем нет желания есть горячие супы и борщи. И наступает звездное время холодника. Выходит очень вкусно, если совместить щавель вместе с кефиром, большим количеством зелени и сезонных овощей. Блюдо очень освежает.

Идея приготовления окрошки на кефире со щавелем опубликована на странице известного украинского шеф-повара Владимира Ярославского (yaroslavskyi_vova) в Instagram. Все компоненты легкие и низкокалорийные, но выходит очень сытно.

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Ингредиенты на 2 порции:

350 г кефира 1% жирности

2 яйца

25 г нежной горчицы

80 г огурца

60 г редиса

80 г картофеля отварного

120-150 г листьев щавеля

зелень петрушки, лука, укроп

соль

Способ приготовления:

1. Отваренные 9-10 минут яйца разделить на желток и белок.

2. Желтки перетереть с солью и горчицей.

3. Листья щавеля почистить от стебля и взбить с кефиром до однородной консистенции.

4. Добавить в желтки, перемешать и довести по вкусу.

5. Измельчить белки, огурцы, редис, отварной картофель и зелень.

6. Все добавить в смесь с кефиром. Снова посолить и попробовать по вкусу.

7. Отставить в холодильник настояться на 30 минут.

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