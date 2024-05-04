Тарталетки – это идеальная закуска для праздничного стола, которую можно сделать за считанные минуты. И формочки, в которые вы кладете начинку, не нужно покупать. Вам пригодится обычный хлеб.

Идея приготовления праздничных тарталеток с двумя начинками опубликована на странице фудблогера Иванны Онисько (ivanna_ons) в Instagram. Ингредиенты для наполнения очень простые.

Ингредиенты:

тостовый хлеб

шампиньоны

куриное мясо (отварное или копченое)

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плавленый сыр

сливочный сыр (намазка)

крабовые палочки

твердый сыр

вареные яйца – 2 шт.

майонез

чеснок

зелень

Способ приготовления:

1. Из тостового хлеба вырезать стаканом кружочки.

2. Переложить их в форму для запекания кексов и отправить в духовку на 15 минут при температуре 170 градусов. Обязательно следить, чтобы не пригорели.

3. Приготовить две начинки: грибы мелко порезать и обжарить.

4. Всыпать в миску.

5. Добавить нарезанное куриное мясо, натертый плавленый сыр, зеленый лук и сливочный сыр.

6. Хорошо перемешать.

7. Мелко нарезать крабовые палочки.

8. К ним добавить натертый сыр, натертые вареные яйца, чеснок, укроп и майонез. Перемешать.

9. Тарталетки вынуть из формы, наполнить их листьями салата и начинками.

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