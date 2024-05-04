Из чего сделать бюджетные тарталетки для праздничного стола: вам пригодится обычный хлеб
Тарталетки – это идеальная закуска для праздничного стола, которую можно сделать за считанные минуты. И формочки, в которые вы кладете начинку, не нужно покупать. Вам пригодится обычный хлеб.
Идея приготовления праздничных тарталеток с двумя начинками опубликована на странице фудблогера Иванны Онисько (ivanna_ons) в Instagram. Ингредиенты для наполнения очень простые.
Ингредиенты:
- тостовый хлеб
- шампиньоны
- куриное мясо (отварное или копченое)
- плавленый сыр
- сливочный сыр (намазка)
- крабовые палочки
- твердый сыр
- вареные яйца – 2 шт.
- майонез
- чеснок
- зелень
Способ приготовления:
1. Из тостового хлеба вырезать стаканом кружочки.
2. Переложить их в форму для запекания кексов и отправить в духовку на 15 минут при температуре 170 градусов. Обязательно следить, чтобы не пригорели.
3. Приготовить две начинки: грибы мелко порезать и обжарить.
4. Всыпать в миску.
5. Добавить нарезанное куриное мясо, натертый плавленый сыр, зеленый лук и сливочный сыр.
6. Хорошо перемешать.
7. Мелко нарезать крабовые палочки.
8. К ним добавить натертый сыр, натертые вареные яйца, чеснок, укроп и майонез. Перемешать.
9. Тарталетки вынуть из формы, наполнить их листьями салата и начинками.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: