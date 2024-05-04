Из чего сделать бюджетные тарталетки для праздничного стола: вам пригодится обычный хлеб

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Из чего сделать бюджетные тарталетки для праздничного стола: вам пригодится обычный хлеб

Тарталетки – это идеальная закуска для праздничного стола, которую можно сделать за считанные минуты. И формочки, в которые вы кладете начинку, не нужно покупать. Вам пригодится обычный хлеб.

Идея приготовления праздничных тарталеток с двумя начинками опубликована на странице фудблогера Иванны Онисько (ivanna_ons) в Instagram. Ингредиенты для наполнения очень простые.

Из чего сделать бюджетные тарталетки для праздничного стола: вам пригодится обычный хлеб

Ингредиенты:

  • тостовый хлеб
  • шампиньоны
  • куриное мясо (отварное или копченое)
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  • плавленый сыр
  • сливочный сыр (намазка)
  • крабовые палочки
  • твердый сыр
  • вареные яйца – 2 шт.
  • майонез
  • чеснок
  • зелень

Способ приготовления:

Из чего сделать бюджетные тарталетки для праздничного стола: вам пригодится обычный хлеб

1. Из тостового хлеба вырезать стаканом кружочки.

2. Переложить их в форму для запекания кексов и отправить в духовку на 15 минут при температуре 170 градусов. Обязательно следить, чтобы не пригорели.

Из чего сделать бюджетные тарталетки для праздничного стола: вам пригодится обычный хлеб

3. Приготовить две начинки: грибы мелко порезать и обжарить.

4. Всыпать в миску.

Из чего сделать бюджетные тарталетки для праздничного стола: вам пригодится обычный хлеб

5. Добавить нарезанное куриное мясо, натертый плавленый сыр, зеленый лук и сливочный сыр.

6. Хорошо перемешать.

Из чего сделать бюджетные тарталетки для праздничного стола: вам пригодится обычный хлеб

7. Мелко нарезать крабовые палочки.

Из чего сделать бюджетные тарталетки для праздничного стола: вам пригодится обычный хлеб

8. К ним добавить натертый сыр, натертые вареные яйца, чеснок, укроп и майонез. Перемешать.

Из чего сделать бюджетные тарталетки для праздничного стола: вам пригодится обычный хлеб

9. Тарталетки вынуть из формы, наполнить их листьями салата и начинками.

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