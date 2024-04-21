Из чего сделать домашний разрыхлитель: с ним тесто точно будет пышным
Разрыхлитель – это один из основных ингредиентов в любой выпечке. Именно этот компонент способствует тому, что тесто поднимается и получается пышным. Но если у вас вдруг закончился разрыхлитель, а что-то испечь нужно уже сейчас – продукт можно легко сделать в домашних условиях.
Идея приготовления действенного домашнего разрыхлителя опубликована на странице фудблогера Инны Ключник (innakluchnik31) в Instagram. Он достаточно долго хранится в сухой герметичной емкости.
Ингредиенты:
- сода – 3 ч.л.
- крахмал – 3 ч.л.
- мука – 3 ч.л.
- лимонная кислота – 1,5 ч.л.
Способ приготовления:
1. Высыпать в миску соду.
2. Добавить крахмал.
3. Высыпать просеянную муку.
4. Добавить лимонную кислоту.
5. Всё хорошо перемешать.
6. Высыпать в сухую герметичную емкость для хранения.
7. Перед каждым использованием хорошо потрясите емкость с разрыхлителем, чтобы кристаллики лимонной кислоты распределились равномерно по всей смеси.
8. При необходимости добавить в любое тесто.
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