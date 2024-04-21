Разрыхлитель – это один из основных ингредиентов в любой выпечке. Именно этот компонент способствует тому, что тесто поднимается и получается пышным. Но если у вас вдруг закончился разрыхлитель, а что-то испечь нужно уже сейчас – продукт можно легко сделать в домашних условиях.

Идея приготовления действенного домашнего разрыхлителя опубликована на странице фудблогера Инны Ключник (innakluchnik31) в Instagram. Он достаточно долго хранится в сухой герметичной емкости.

Ингредиенты:

сода – 3 ч.л.

крахмал – 3 ч.л.

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мука – 3 ч.л.

лимонная кислота – 1,5 ч.л.

Способ приготовления:

1. Высыпать в миску соду.

2. Добавить крахмал.

3. Высыпать просеянную муку.

4. Добавить лимонную кислоту.

5. Всё хорошо перемешать.

6. Высыпать в сухую герметичную емкость для хранения.

7. Перед каждым использованием хорошо потрясите емкость с разрыхлителем, чтобы кристаллики лимонной кислоты распределились равномерно по всей смеси.

8. При необходимости добавить в любое тесто.

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