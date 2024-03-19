Все привыкли покупать сыр для салатов и бутербродов в магазинах. Но гораздо бюджетнее и вкуснее будет его сделать в домашних условиях. К тому же, вы точно будете уверены в качестве собственноручно сделанного сыра.

Идея приготовления домашнего твердого сыра опубликована на странице фудблогера с ником danilchenko_77 в Instagram. В основе обычные молочные продукты, а также сода.

Ингредиенты:

молоко – 1 л

кисломолочный творог – 650 г

яйца – 1 шт.

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сливочное масло – 50 г

соль – по вкусу

сода – 1/2 ч.л.

Способ приготовления:

1. В молоко добавить кисломолочный творог.

2. Поставить на небольшой огонь и нагреть.

3. Когда сыворотка отойдет – процедить массу через сито и вернуть в кастрюлю.

4. Дать немного остыть и добавить соль и соду.

5. Тоже перемешать, настолько это возможно и добавить яйцо.

6. Перемешать и поставить на небольшой огонь.

7. Когда масса станет однородной – добавить масло и тоже довести на огне до однородности.

8. Переложить массу в форму и охладить.

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