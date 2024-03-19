Из чего сделать домашний сыр: очень бюджетно и без химии
Все привыкли покупать сыр для салатов и бутербродов в магазинах. Но гораздо бюджетнее и вкуснее будет его сделать в домашних условиях. К тому же, вы точно будете уверены в качестве собственноручно сделанного сыра.
Идея приготовления домашнего твердого сыра опубликована на странице фудблогера с ником danilchenko_77 в Instagram. В основе обычные молочные продукты, а также сода.
Ингредиенты:
- молоко – 1 л
- кисломолочный творог – 650 г
- яйца – 1 шт.
- сливочное масло – 50 г
- соль – по вкусу
- сода – 1/2 ч.л.
Способ приготовления:
1. В молоко добавить кисломолочный творог.
2. Поставить на небольшой огонь и нагреть.
3. Когда сыворотка отойдет – процедить массу через сито и вернуть в кастрюлю.
4. Дать немного остыть и добавить соль и соду.
5. Тоже перемешать, настолько это возможно и добавить яйцо.
6. Перемешать и поставить на небольшой огонь.
7. Когда масса станет однородной – добавить масло и тоже довести на огне до однородности.
8. Переложить массу в форму и охладить.
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