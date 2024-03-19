Из чего сделать домашний сыр: очень бюджетно и без химии

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Из чего сделать домашний сыр: очень бюджетно и без химии

Все привыкли покупать сыр для салатов и бутербродов в магазинах. Но гораздо бюджетнее и вкуснее будет его сделать в домашних условиях. К тому же, вы точно будете уверены в качестве собственноручно сделанного сыра.

Идея приготовления домашнего твердого сыра опубликована на странице фудблогера с ником danilchenko_77 в Instagram. В основе обычные молочные продукты, а также сода.

Из чего сделать домашний сыр: очень бюджетно и без химии

Ингредиенты:

  • молоко – 1 л
  • кисломолочный творог – 650 г
  • яйца – 1 шт.
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  • сливочное масло – 50 г
  • соль – по вкусу
  • сода – 1/2 ч.л.

Способ приготовления:

Из чего сделать домашний сыр: очень бюджетно и без химии

1. В молоко добавить кисломолочный творог.

2. Поставить на небольшой огонь и нагреть.

Из чего сделать домашний сыр: очень бюджетно и без химии

3. Когда сыворотка отойдет – процедить массу через сито и вернуть в кастрюлю.

Из чего сделать домашний сыр: очень бюджетно и без химии

4. Дать немного остыть и добавить соль и соду.

Из чего сделать домашний сыр: очень бюджетно и без химии

5. Тоже перемешать, настолько это возможно и добавить яйцо.

Из чего сделать домашний сыр: очень бюджетно и без химии

6. Перемешать и поставить на небольшой огонь.

Из чего сделать домашний сыр: очень бюджетно и без химии

7. Когда масса станет однородной – добавить масло и тоже довести на огне до однородности.

8. Переложить массу в форму и охладить.

Из чего сделать домашний сыр: очень бюджетно и без химии

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