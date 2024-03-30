На рынках и в магазинах сейчас есть много разнообразной колбасы. Но большинство этих изделий содержат усилители вкуса, разнообразные красители, что не очень полезно. Поэтому лучшим вариантом будет приготовить такое блюдо в домашних условиях.

Идея приготовления домашней молочной колбасы из куриного филе опубликована на странице суперфиналистки проекта Мастер Шеф Ольги Рябенко (olga_riabenko_) в Instagram. Для привлекательного цвета нужно добавить сок свеклы.

Ингредиенты:

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куриное филе – 2 шт.

бульон – 200 мл.

желатин – 30 г

сок свеклы – 2 ст.л.

соль, перец

сушеный чеснок – 2 ч.л.

мускатный орех – 0,5 ч.л.

морковь – 1 шт.

лук – 1 шт.

лавровые листья

зеленые оливки без косточки – 250 г.

Способ приготовления:

1. Отварить куриное мясо.

2. Разделить его на кусочки с луком, морковью и лавровым листом.

3. В 200 мл бульона развести желатин.

4. Дать постоять 15 минут.

5. В блендере смешать мясо, сок свеклы, желатин и специи в однородную массу.

6. Отрезать обычную бутылку и залить массу.

7. Добавить оливки и хорошо перемешать.

8. Поставить в холодильник на 4 часа.

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