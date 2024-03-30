Из чего сделать домашнюю мясную колбасу на бутерброды: в составе только натуральные компоненты
На рынках и в магазинах сейчас есть много разнообразной колбасы. Но большинство этих изделий содержат усилители вкуса, разнообразные красители, что не очень полезно. Поэтому лучшим вариантом будет приготовить такое блюдо в домашних условиях.
Идея приготовления домашней молочной колбасы из куриного филе опубликована на странице суперфиналистки проекта Мастер Шеф Ольги Рябенко (olga_riabenko_) в Instagram. Для привлекательного цвета нужно добавить сок свеклы.
Ингредиенты:
- куриное филе – 2 шт.
- бульон – 200 мл.
- желатин – 30 г
- сок свеклы – 2 ст.л.
- соль, перец
- сушеный чеснок – 2 ч.л.
- мускатный орех – 0,5 ч.л.
- морковь – 1 шт.
- лук – 1 шт.
- лавровые листья
- зеленые оливки без косточки – 250 г.
Способ приготовления:
1. Отварить куриное мясо.
2. Разделить его на кусочки с луком, морковью и лавровым листом.
3. В 200 мл бульона развести желатин.
4. Дать постоять 15 минут.
5. В блендере смешать мясо, сок свеклы, желатин и специи в однородную массу.
6. Отрезать обычную бутылку и залить массу.
7. Добавить оливки и хорошо перемешать.
8. Поставить в холодильник на 4 часа.
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