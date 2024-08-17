Из чего сделать основу для пиццы, чтобы ничего не вымешивать: ленивый вариант блюда
Для того чтобы не тратить время на приготовление основания для пиццы, можно использовать слоеное тесто. Его вы можете приобрести в любом, и все, что нужно сделать с таким продуктом, это разморозить. Вместо привычной колбасы гораздо вкуснее использовать соус песто и помидоры.
Идея приготовления элементарной пиццы из слоеного теста опубликована на странице фудблогера Ирины Стебельской (b.st.iraa) в Instagram. Также вам понадобится сыр.
Ингредиенты:
- слоеное тесто – 250 г
- помидор – 3 шт.
- моцарелла – 500 г
- почищенные семена
- прованские травы или орегано
- ложка оливкового масла
- соус песто – 2 ст.л.
Способ приготовления:
1. Тесто нужно разморозить.
2. Раскатать и сформировать края.
3. Смазать края желтым.
4. По центру положить соус песто.
5. Поочередно положить помидоры и сыр.
6. Сбрызнуть небольшим количеством растительного масла и посыпать травами.
7. Отправить в разогретую до 185 градусов духовку на 15-20 минут.
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