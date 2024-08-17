Для того чтобы не тратить время на приготовление основания для пиццы, можно использовать слоеное тесто. Его вы можете приобрести в любом, и все, что нужно сделать с таким продуктом, это разморозить. Вместо привычной колбасы гораздо вкуснее использовать соус песто и помидоры.

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Идея приготовления элементарной пиццы из слоеного теста опубликована на странице фудблогера Ирины Стебельской (b.st.iraa) в Instagram. Также вам понадобится сыр.

Ингредиенты:

слоеное тесто – 250 г

помидор – 3 шт.

моцарелла – 500 г

почищенные семена

прованские травы или орегано

ложка оливкового масла

соус песто – 2 ст.л.

Способ приготовления:

1. Тесто нужно разморозить.

2. Раскатать и сформировать края.

3. Смазать края желтым.

4. По центру положить соус песто.

5. Поочередно положить помидоры и сыр.

6. Сбрызнуть небольшим количеством растительного масла и посыпать травами.

7. Отправить в разогретую до 185 градусов духовку на 15-20 минут.

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