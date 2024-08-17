Из чего сделать основу для пиццы, чтобы ничего не вымешивать: ленивый вариант блюда

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Из чего сделать основу для пиццы, чтобы ничего не вымешивать: ленивый вариант блюда

Для того чтобы не тратить время на приготовление основания для пиццы, можно использовать слоеное тесто. Его вы можете приобрести в любом, и все, что нужно сделать с таким продуктом, это разморозить. Вместо привычной колбасы гораздо вкуснее использовать соус песто и помидоры.

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Идея приготовления элементарной пиццы из слоеного теста опубликована на странице фудблогера Ирины Стебельской (b.st.iraa) в Instagram. Также вам понадобится сыр.

Из чего сделать основу для пиццы, чтобы ничего не вымешивать: ленивый вариант блюда

Ингредиенты:

  • слоеное тесто – 250 г
  • помидор – 3 шт.
  • моцарелла – 500 г
  • почищенные семена
  • прованские травы или орегано
  • ложка оливкового масла
  • соус песто – 2 ст.л.

Способ приготовления:

Из чего сделать основу для пиццы, чтобы ничего не вымешивать: ленивый вариант блюда

1. Тесто нужно разморозить.

Из чего сделать основу для пиццы, чтобы ничего не вымешивать: ленивый вариант блюда

2. Раскатать и сформировать края.

Из чего сделать основу для пиццы, чтобы ничего не вымешивать: ленивый вариант блюда

3. Смазать края желтым.

Из чего сделать основу для пиццы, чтобы ничего не вымешивать: ленивый вариант блюда

4. По центру положить соус песто.

Из чего сделать основу для пиццы, чтобы ничего не вымешивать: ленивый вариант блюда

5. Поочередно положить помидоры и сыр.

Из чего сделать основу для пиццы, чтобы ничего не вымешивать: ленивый вариант блюда

6. Сбрызнуть небольшим количеством растительного масла и посыпать травами.

Из чего сделать основу для пиццы, чтобы ничего не вымешивать: ленивый вариант блюда

7. Отправить в разогретую до 185 градусов духовку на 15-20 минут.

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