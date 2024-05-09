Вместо магазинных сладостей с красителями и подсластители гораздо полезнее будет предложить детям домашний мармелад. Для него можно использовать вкусные фрукты и овощи. А для загустения идеально подходит агар-агар.

Идея приготовления полезного мармелада для детей опубликована на странице нутрициолога Екатерины Мазуровой ( kate_nutriciolog ) в Instagram. В составе только натуральные компоненты.

Ингредиенты:

пюре запеченной тыквы и яблок – 250 г

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агар-агар – 2 ст.л.

кипятков – 100 мл.

мед – 1-2 ст.л.

сок лимона или апельсина – 2-3 ст.л.

специи по желанию (корица, имбирь, мускатный орех)

Способ приготовления:

1. Запеченная тыква и яблоки взбить в пюре вместе с медом и специями.

2. Залить агар кипятком.

3. Оставить на 10-15 минут до полного растворения.

4. Добавить агар и лимонный или апельсиновый сок в пюре.

5. Хорошо перемешать.

6. Довести почти до кипения, постоянно помешивая.

7. Разлить по формочкам и оставить на несколько часов в прохладном месте до полного застывания.

8. Если нет формочек – можно вылить в любую форму, а после застывания нарезать произвольно.

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