Из чего сделать полезный мармелад в домашних условиях: очень понравится детям
Вместо магазинных сладостей с красителями и подсластители гораздо полезнее будет предложить детям домашний мармелад. Для него можно использовать вкусные фрукты и овощи. А для загустения идеально подходит агар-агар.
Идея приготовления полезного мармелада для детей опубликована на странице нутрициолога Екатерины Мазуровой ( kate_nutriciolog ) в Instagram. В составе только натуральные компоненты.
Ингредиенты:
- пюре запеченной тыквы и яблок – 250 г
- агар-агар – 2 ст.л.
- кипятков – 100 мл.
- мед – 1-2 ст.л.
- сок лимона или апельсина – 2-3 ст.л.
- специи по желанию (корица, имбирь, мускатный орех)
Способ приготовления:
1. Запеченная тыква и яблоки взбить в пюре вместе с медом и специями.
2. Залить агар кипятком.
3. Оставить на 10-15 минут до полного растворения.
4. Добавить агар и лимонный или апельсиновый сок в пюре.
5. Хорошо перемешать.
6. Довести почти до кипения, постоянно помешивая.
7. Разлить по формочкам и оставить на несколько часов в прохладном месте до полного застывания.
8. Если нет формочек – можно вылить в любую форму, а после застывания нарезать произвольно.
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