Из чего сделать вкусное лечо на зиму: вместо соусов и салатов

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Из чего сделать вкусное лечо на зиму: вместо соусов и салатов

Лечо – овощная консервация из помидоров и перца. Такая заготовка получается в меру густой и пряной. Ее можно есть вместо салатов или добавлять в другие блюда вместо соуса. Даже просто с кашей будет очень вкусно.

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Идея приготовления вкусного овощного лечо на зиму опубликована на странице фудблогера Оксаны Дорош (oksana dorosh rezeptu) в Instagram. Добавьте много зелени и чеснока.

Из чего сделать вкусное лечо на зиму: вместо соусов и салатов

Ингредиенты:

  • помидоры – 1,5 кг.
  • болгарский перец – 3 кг.
  • сахар – 200 г
  • масло – 200 г
  • уксус 9% – 150 г
  • чеснок (головки) – 2 шт.
  • зелень петрушки – 3 ст.л.
  • соль – 3 ст.л.

Способ приготовления:

Из чего сделать вкусное лечо на зиму: вместо соусов и салатов

1. Помидоры помыть, порезать и взбить в блендере.

2. Перец помыть, почистить и порезать средними кусочками.

Из чего сделать вкусное лечо на зиму: вместо соусов и салатов

3. Засыпать перец в помидоры.

4. Добавляем нарезанную зелень, а также все специи (можно еще добавить черный и душистый перец горошком).

Из чего сделать вкусное лечо на зиму: вместо соусов и салатов

5. Варить 30-40 минут, периодически помешивая.

Из чего сделать вкусное лечо на зиму: вместо соусов и салатов

6. Стерилизовать 1 л – 15 минут, 0,5 л – 8 минут.

Из чего сделать вкусное лечо на зиму: вместо соусов и салатов

7. Перевернуть и накрыть одеялом.

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