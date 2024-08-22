Лечо – овощная консервация из помидоров и перца. Такая заготовка получается в меру густой и пряной. Ее можно есть вместо салатов или добавлять в другие блюда вместо соуса. Даже просто с кашей будет очень вкусно.

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Идея приготовления вкусного овощного лечо на зиму опубликована на странице фудблогера Оксаны Дорош (oksana dorosh rezeptu) в Instagram. Добавьте много зелени и чеснока.

Ингредиенты:

помидоры – 1,5 кг.

болгарский перец – 3 кг.

сахар – 200 г

масло – 200 г

уксус 9% – 150 г

чеснок (головки) – 2 шт.

зелень петрушки – 3 ст.л.

соль – 3 ст.л.

Способ приготовления:

1. Помидоры помыть, порезать и взбить в блендере.

2. Перец помыть, почистить и порезать средними кусочками.

3. Засыпать перец в помидоры.

4. Добавляем нарезанную зелень, а также все специи (можно еще добавить черный и душистый перец горошком).

5. Варить 30-40 минут, периодически помешивая.

6. Стерилизовать 1 л – 15 минут, 0,5 л – 8 минут.

7. Перевернуть и накрыть одеялом.

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