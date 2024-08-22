Из чего сделать вкусное лечо на зиму: вместо соусов и салатов
Лечо – овощная консервация из помидоров и перца. Такая заготовка получается в меру густой и пряной. Ее можно есть вместо салатов или добавлять в другие блюда вместо соуса. Даже просто с кашей будет очень вкусно.
Идея приготовления вкусного овощного лечо на зиму опубликована на странице фудблогера Оксаны Дорош (oksana dorosh rezeptu) в Instagram. Добавьте много зелени и чеснока.
Ингредиенты:
- помидоры – 1,5 кг.
- болгарский перец – 3 кг.
- сахар – 200 г
- масло – 200 г
- уксус 9% – 150 г
- чеснок (головки) – 2 шт.
- зелень петрушки – 3 ст.л.
- соль – 3 ст.л.
Способ приготовления:
1. Помидоры помыть, порезать и взбить в блендере.
2. Перец помыть, почистить и порезать средними кусочками.
3. Засыпать перец в помидоры.
4. Добавляем нарезанную зелень, а также все специи (можно еще добавить черный и душистый перец горошком).
5. Варить 30-40 минут, периодически помешивая.
6. Стерилизовать 1 л – 15 минут, 0,5 л – 8 минут.
7. Перевернуть и накрыть одеялом.
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