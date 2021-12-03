Из чего сделать вкусный домашний лаваш: идея от фудблогера

Екатерина Ягович
Екатерина Ягович
FoodOboz
2,5 т.
Из чего сделать вкусный домашний лаваш: идея от фудблогера

Из лаваша можно приготовить абсолютно все: разнообразные рулеты, торты, запеканки и даже чебуреки. И в магазине есть множество видов такого продукта. Но лучшим вариантом будет сделать домашний лаваш. Вы точно будете уверены, что он свежый, а вкус приятно удивит.

Идеей приготовления домашнего лаваша поделилась фудблогер recepty_przepisy на своей странице в Instagram. Он получается очень эластичным и не рвется.

Вкусный домашний лаваш

Ингредиенты:

  • мука – 350 г

  • кипяток – 200 г

  • масло – 2 ст.л

  • соль – 1 ч.л.

Способ приготовления:

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1. К муке добавить соль, перемешать.

2. Влить кипяток, масло и замесить тесто – оно получиться достаточно мягким.

3. Завернуть в пленку и оставить на 20 минут.

Приготовление домашнего лаваша

4. Разделить на 12 частей, сформировать шарики.

5. Каждую тоненько раскатать так, чтобы тесто просвечивалось. Диаметр подстраивать под свою сковородку.

Рулетики из домашнего лаваша

6. Жарить на среднем огне с двух сторон примерно по 1 минуте.

7. Горячие лаваши окропить водой и накрыть полотенцем, оставить на 30 минут до мягкости.

Из такого лаваша можно приготовить отличную закуску к новогоднему столу. Идея опубликована на странице cooks.story в Instagram.

Приготовление праздничной закуски из лаваша

Ингредиенты:

  • круглый лаваш

  • креветки

  • авокадо

  • крем-сыр

  • специи

  • зелень

Способ приготовления:

1. Из лаваша стаканом вырезать кружочки.

2. Каждый завернуть в форму тарелочки и зафиксировать шпажкой.

3. Выложить на противень и запечь в духовке 10 минут – это основа для закуски.

4. На сковороде поджарить креветки.

5. Авокадо порезать кубиком.

7. Каждую готовую мини-тарелочку смазать крем-сыром.

8. Сверху выложить поджаренные креветки и кусочки авокадо.

9. Добавить специи.

9. Украсить зеленью.

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