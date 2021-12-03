Из чего сделать вкусный домашний лаваш: идея от фудблогера
Из лаваша можно приготовить абсолютно все: разнообразные рулеты, торты, запеканки и даже чебуреки. И в магазине есть множество видов такого продукта. Но лучшим вариантом будет сделать домашний лаваш. Вы точно будете уверены, что он свежый, а вкус приятно удивит.
Идеей приготовления домашнего лаваша поделилась фудблогер recepty_przepisy на своей странице в Instagram. Он получается очень эластичным и не рвется.
Ингредиенты:
мука – 350 г
кипяток – 200 г
масло – 2 ст.л
соль – 1 ч.л.
Способ приготовления:
1. К муке добавить соль, перемешать.
2. Влить кипяток, масло и замесить тесто – оно получиться достаточно мягким.
3. Завернуть в пленку и оставить на 20 минут.
4. Разделить на 12 частей, сформировать шарики.
5. Каждую тоненько раскатать так, чтобы тесто просвечивалось. Диаметр подстраивать под свою сковородку.
6. Жарить на среднем огне с двух сторон примерно по 1 минуте.
7. Горячие лаваши окропить водой и накрыть полотенцем, оставить на 30 минут до мягкости.
Из такого лаваша можно приготовить отличную закуску к новогоднему столу. Идея опубликована на странице cooks.story в Instagram.
Ингредиенты:
круглый лаваш
креветки
авокадо
крем-сыр
специи
зелень
Способ приготовления:
1. Из лаваша стаканом вырезать кружочки.
2. Каждый завернуть в форму тарелочки и зафиксировать шпажкой.
3. Выложить на противень и запечь в духовке 10 минут – это основа для закуски.
4. На сковороде поджарить креветки.
5. Авокадо порезать кубиком.
7. Каждую готовую мини-тарелочку смазать крем-сыром.
8. Сверху выложить поджаренные креветки и кусочки авокадо.
9. Добавить специи.
9. Украсить зеленью.
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