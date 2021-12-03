Из чего сделать вкусный домашний лаваш: идея от фудблогера

Из лаваша можно приготовить абсолютно все: разнообразные рулеты, торты, запеканки и даже чебуреки. И в магазине есть множество видов такого продукта. Но лучшим вариантом будет сделать домашний лаваш. Вы точно будете уверены, что он свежый, а вкус приятно удивит.

Идеей приготовления домашнего лаваша поделилась фудблогер recepty_przepisy на своей странице в Instagram. Он получается очень эластичным и не рвется.

Ингредиенты:

мука – 350 г

кипяток – 200 г

масло – 2 ст.л

соль – 1 ч.л.

Способ приготовления:

Видео дня

1. К муке добавить соль, перемешать.

2. Влить кипяток, масло и замесить тесто – оно получиться достаточно мягким.

3. Завернуть в пленку и оставить на 20 минут.

4. Разделить на 12 частей, сформировать шарики.

5. Каждую тоненько раскатать так, чтобы тесто просвечивалось. Диаметр подстраивать под свою сковородку.

6. Жарить на среднем огне с двух сторон примерно по 1 минуте.

7. Горячие лаваши окропить водой и накрыть полотенцем, оставить на 30 минут до мягкости.

Из такого лаваша можно приготовить отличную закуску к новогоднему столу. Идея опубликована на странице cooks.story в Instagram.

Ингредиенты:

круглый лаваш

креветки

авокадо

крем-сыр

специи

зелень

Способ приготовления:

1. Из лаваша стаканом вырезать кружочки.

2. Каждый завернуть в форму тарелочки и зафиксировать шпажкой.

3. Выложить на противень и запечь в духовке 10 минут – это основа для закуски.

4. На сковороде поджарить креветки.

5. Авокадо порезать кубиком.

7. Каждую готовую мини-тарелочку смазать крем-сыром.

8. Сверху выложить поджаренные креветки и кусочки авокадо.

9. Добавить специи.

9. Украсить зеленью.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: