Из чего сделать зефир дома: самое необычное сочетание продуктов и секрет приготовления от Евгения Клопотенко

Зефир – очень простой и вкусный десерт, который делают из сока фруктов, ягод и яблочного пюре. Стоит отметить, что первый зефир изготавливали египтяне еще в 2000 г. до н.э. Самое интересное, что тогда делали его на основе экстракта корня болотных растений, а ели зефир только фараоны. Сейчас же воздушного лакомство может приготовить каждый дома.

Кулинар Евгений Клопотенко раскрыл секреты приготовления вкусного и необычного зефира с клубникой и кинзой, которым он поделился на совсем YouTube-канале, (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Ингредиенты:

Видео дня

Для зефира:

клубника – 250 г

сахар (для белков) – 80 г

яйца – 4 шт.

вода – 150 мл

агар-агар – 12 г

жидкий мед – 100 г

кинза – 10 веточек

сахар (для сиропа) – 300 г

Для обвалки зефира:

сахарная пудра – 1/2 стакана

крахмал – 1 ст. л.

Способ приготовления:

1. Помойте клубнику и кинзу, переложите в блендер и взбейте до однородности.

2. Налейте в сотейник воду, добавьте мед и агар-агар, хорошо подогрейте смесь, чтобы она загустела. Обязательно помешивайте, чтобы ничего не пригорело.

4. После всыпьте сахар и варите еще 2 минуты, не переставая помешивать.

5. Клубничное пюре добавьте в сотейник, хорошо перемешайте и варите 5 минут.

6. Отделите белки от желтков, белки с сахаром взбейте до пиков.

7. В эту смесь влейте клубничное пюре и хорошо взбейте.

8. Очень быстро переложите массу в кулинарный мешок и отсадите зефир и оставьте при комнатной температуре на 4 часа.

9. Готовый десерт обваляйте в сахарной пудре с сахаром и можно подавать.

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