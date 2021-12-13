Из чего сделать зефир дома: самое необычное сочетание продуктов и секрет приготовления от Евгения Клопотенко
Зефир – очень простой и вкусный десерт, который делают из сока фруктов, ягод и яблочного пюре. Стоит отметить, что первый зефир изготавливали египтяне еще в 2000 г. до н.э. Самое интересное, что тогда делали его на основе экстракта корня болотных растений, а ели зефир только фараоны. Сейчас же воздушного лакомство может приготовить каждый дома.
Кулинар Евгений Клопотенко раскрыл секреты приготовления вкусного и необычного зефира с клубникой и кинзой, которым он поделился на совсем YouTube-канале, (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Ингредиенты:
Для зефира:
клубника – 250 г
сахар (для белков) – 80 г
яйца – 4 шт.
вода – 150 мл
агар-агар – 12 г
жидкий мед – 100 г
кинза – 10 веточек
сахар (для сиропа) – 300 г
Для обвалки зефира:
сахарная пудра – 1/2 стакана
крахмал – 1 ст. л.
Способ приготовления:
1. Помойте клубнику и кинзу, переложите в блендер и взбейте до однородности.
2. Налейте в сотейник воду, добавьте мед и агар-агар, хорошо подогрейте смесь, чтобы она загустела. Обязательно помешивайте, чтобы ничего не пригорело.
4. После всыпьте сахар и варите еще 2 минуты, не переставая помешивать.
5. Клубничное пюре добавьте в сотейник, хорошо перемешайте и варите 5 минут.
6. Отделите белки от желтков, белки с сахаром взбейте до пиков.
7. В эту смесь влейте клубничное пюре и хорошо взбейте.
8. Очень быстро переложите массу в кулинарный мешок и отсадите зефир и оставьте при комнатной температуре на 4 часа.
9. Готовый десерт обваляйте в сахарной пудре с сахаром и можно подавать.
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