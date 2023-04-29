Из чего сделать зеленый соус для макаронов: очень легкое и освежающее дополнение

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
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Из чего сделать зеленый соус для макаронов: очень легкое и освежающее дополнение

Макароны часто готовят с разнообразными мясными подливами, фаршем. Особенно вкусно, если добавить много сыра. Но в весенний период всегда хочется чего-нибудь легкого и освежающего. Поэтому удачным вариантом будет сделать такой зеленый соус.

Идея приготовления зеленого соуса к макаронам опубликована на странице фудблогера Яны Лесковой (lieskovayana) в Instagram. Он обладает кремообразной текстурой, поэтому может быть полноценным полезным супом.

Из чего сделать зеленый соус для макаронов: очень легкое и освежающее дополнение

Ингредиенты:

  • 400 г замороженного горошка
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  • 50 г шпината
  • 1 шт. лайм (цедра, сок)
  • 50 г свежей мяты
  • 3 ст.л. оливкового масла
  • соль, перец
  • количество пасты по своему усмотрению

Способ приготовления:

Из чего сделать зеленый соус для макаронов: очень легкое и освежающее дополнение

1. Пасту поставить отвариваться.

 

2. Горошек бланшировать 3-4 минуты в соленом кипятке.

3. Слить почти весь кипяток.

Из чего сделать зеленый соус для макаронов: очень легкое и освежающее дополнение

4. Оставить около 2-3 ст.л. – отправить в блендер со всеми вышеперечисленными ингредиентами.

5. Соль, перец добавить по вкусу.

Из чего сделать зеленый соус для макаронов: очень легкое и освежающее дополнение

6. Если используете соус, как суп на следующий день – добавьте немного подогретых кокосовых сливок.

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