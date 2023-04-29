Макароны часто готовят с разнообразными мясными подливами, фаршем. Особенно вкусно, если добавить много сыра. Но в весенний период всегда хочется чего-нибудь легкого и освежающего. Поэтому удачным вариантом будет сделать такой зеленый соус.

Идея приготовления зеленого соуса к макаронам опубликована на странице фудблогера Яны Лесковой (lieskovayana) в Instagram. Он обладает кремообразной текстурой, поэтому может быть полноценным полезным супом.

Ингредиенты:

400 г замороженного горошка

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50 г шпината

1 шт. лайм (цедра, сок)

50 г свежей мяты

3 ст.л. оливкового масла

соль, перец

количество пасты по своему усмотрению

Способ приготовления:

1. Пасту поставить отвариваться.

2. Горошек бланшировать 3-4 минуты в соленом кипятке.

3. Слить почти весь кипяток.

4. Оставить около 2-3 ст.л. – отправить в блендер со всеми вышеперечисленными ингредиентами.

5. Соль, перец добавить по вкусу.

6. Если используете соус, как суп на следующий день – добавьте немного подогретых кокосовых сливок.

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