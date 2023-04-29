Из чего сделать зеленый соус для макаронов: очень легкое и освежающее дополнение
Макароны часто готовят с разнообразными мясными подливами, фаршем. Особенно вкусно, если добавить много сыра. Но в весенний период всегда хочется чего-нибудь легкого и освежающего. Поэтому удачным вариантом будет сделать такой зеленый соус.
Идея приготовления зеленого соуса к макаронам опубликована на странице фудблогера Яны Лесковой (lieskovayana) в Instagram. Он обладает кремообразной текстурой, поэтому может быть полноценным полезным супом.
Ингредиенты:
- 400 г замороженного горошка
- 50 г шпината
- 1 шт. лайм (цедра, сок)
- 50 г свежей мяты
- 3 ст.л. оливкового масла
- соль, перец
- количество пасты по своему усмотрению
Способ приготовления:
1. Пасту поставить отвариваться.
2. Горошек бланшировать 3-4 минуты в соленом кипятке.
3. Слить почти весь кипяток.
4. Оставить около 2-3 ст.л. – отправить в блендер со всеми вышеперечисленными ингредиентами.
5. Соль, перец добавить по вкусу.
6. Если используете соус, как суп на следующий день – добавьте немного подогретых кокосовых сливок.
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