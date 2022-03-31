Из чего приготовить полезные конфеты: элементарный рецепт от нутрициолога
Если вы хотите приготовить вкусные, домашние, полезные конфеты, сделать это можно всего из нескольких ингредиентов. Вам достаточно будет орехов, сухофруктов и меда.
Нутрициолог Яна Легеза поделилась в Instagram рецептом очень полезных конфет из фиников, орехов и клюквой, которые вы сделаете при помощи блендера.
мягкие финики – 15 шт.
растопленное кокосовое масло – 5 ст. л.
миндаль – 5 шт.
грецкие орехи – 5 шт.
какао-порошок – 200-250 г
мука абрикосовой косточки или миндальной – 1 ст. л.
сушеная клюква – 1 ч. л.
миндальная или ромовая эссенция – 1/2 ч. л.
Способ приготовления:
1. Финики замочите в горячей воде на 1 час, затем очистить от кожуры и косточек.
2. Клюкву замочить в горячей воде на 3 минуты и достаньте.
3. Кокосовое масло растопите.
4. Смешайте в блендере все ингредиенты, до однородного состояния.
5. В готовую смесь добавьте 150 г, а потом добавьте еще по мере необходимости.
6. Из этой смеси скатайте шарики из одной или полутора чайных ложек массы, можно их поставить в холодильник, но можно и сразу есть.
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