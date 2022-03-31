Из чего приготовить полезные конфеты: элементарный рецепт от нутрициолога

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Конфеты с сухофруктами

Если вы хотите приготовить вкусные, домашние, полезные конфеты, сделать это можно всего из нескольких ингредиентов. Вам достаточно будет орехов, сухофруктов и меда.

Нутрициолог Яна Легеза поделилась в Instagram рецептом очень полезных конфет из фиников, орехов и клюквой, которые вы сделаете при помощи блендера.

  • мягкие финики – 15 шт.

  • растопленное кокосовое масло – 5 ст. л.

Домашние конфеты

  • миндаль – 5 шт.

  • грецкие орехи – 5 шт.

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Приготовление домашних конфет

  • какао-порошок – 200-250 г

  • мука абрикосовой косточки или миндальной – 1 ст. л.

  • сушеная клюква – 1 ч. л.

  • миндальная или ромовая эссенция – 1/2 ч. л.

Способ приготовления:

1. Финики замочите в горячей воде на 1 час, затем очистить от кожуры и косточек.

Финики для конфет

2. Клюкву замочить в горячей воде на 3 минуты и достаньте.

3. Кокосовое масло растопите.

Полезные конфеты

4. Смешайте в блендере все ингредиенты, до однородного состояния.

5. В готовую смесь добавьте 150 г, а потом добавьте еще по мере необходимости.

Из чего сделать полезные конфеты

6. Из этой смеси скатайте шарики из одной или полутора чайных ложек массы, можно их поставить в холодильник, но можно и сразу есть.

Конфеты из фиников

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