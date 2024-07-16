Казалось бы, вкусные драники можно приготовить абсолютно из всех видов картофеля. Но это далеко не так. Молодой овощ для такого блюда точно не подходит.

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О том, из какого картофеля выходят самые вкусные драники, рассказал известный украинский шеф-повар Савва Либкин ( savvalibkin ) в Instagram. Речь идет именно о старом картофеле, который точно остался в вашем погребе с прошлого сезона. В нем много крахмала, поэтому изделия получатся идеальными.

Ингредиенты:

старый картофель – 1 кг.

сметана – 2 ст.л. с горкой

желтки – 4 шт.

репчатый лук – 200 г

кукурузный крахмал – 1 ст.л.

Способ приготовления:

1. На мелкой терке натереть картофель и лук.

2. Руками отжать лишнюю влагу.

3. Добавить сметану, яйца, крахмал и соль.

4. После этого хорошо перемешать.

5. Разогреть немного масла на сковороде с толстым дном.

6. Жарить драники с двух сторон до готовности.

7. Подавать деруны можно с жареными белыми грибами, лососем или со сметаной и зеленью.

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