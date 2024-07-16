Из какого картофеля получаются самые вкусные драники: рекомендация шеф-повара
Казалось бы, вкусные драники можно приготовить абсолютно из всех видов картофеля. Но это далеко не так. Молодой овощ для такого блюда точно не подходит.
О том, из какого картофеля выходят самые вкусные драники, рассказал известный украинский шеф-повар Савва Либкин ( savvalibkin ) в Instagram. Речь идет именно о старом картофеле, который точно остался в вашем погребе с прошлого сезона. В нем много крахмала, поэтому изделия получатся идеальными.
Ингредиенты:
- старый картофель – 1 кг.
- сметана – 2 ст.л. с горкой
- желтки – 4 шт.
- репчатый лук – 200 г
- кукурузный крахмал – 1 ст.л.
Способ приготовления:
1. На мелкой терке натереть картофель и лук.
2. Руками отжать лишнюю влагу.
3. Добавить сметану, яйца, крахмал и соль.
4. После этого хорошо перемешать.
5. Разогреть немного масла на сковороде с толстым дном.
6. Жарить драники с двух сторон до готовности.
7. Подавать деруны можно с жареными белыми грибами, лососем или со сметаной и зеленью.
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