Из какого мяса получаются самые бюджетные котлеты: совет
Если нужно накормить большую семью бюджетным блюдом – идеально подойдут котлеты. Их можно подать с любым гарниром или есть в прикуску с хлебом и овощами. И вместо достаточно дорогой курятины или свинины, можно выбрать печень. Из нее даже не придется делать фарш, а достаточно просто нарезать кубиками.
Идея приготовления котлет из куриной печени опубликована на странице sabadoshvira в Instagram.
Ингредиенты:
куриная печень – 400 г
лук – 1/2 шт
чеснок – 1-2 зубчика
плавленый сыр – 1/3 шт (можно заменить твердым сыром)
майонез – 30 г (можно заменить сметаной)
мука – 1 ст.л
яйца – 1 шт
соль, перец, приправа
Способ приготовления:
1. Куриную печень порезать на маленькие кубики.
2. Добавить натертый лук, чеснок и сыр.
3. Добавить соль, перец, любимые приправы и майонез.
4. Хорошо перемешать и оставитҗ на 20 минут.
5. Добавить яйцо и муку.
6. Снова хорошо перемешать.
7. Жарить на разогретой сковороде с маслом до золотистой корочки.
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