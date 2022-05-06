Из какого мяса получаются самые бюджетные котлеты: совет

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
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Из какого мяса получаются самые бюджетные котлеты: совет

Если нужно накормить большую семью бюджетным блюдом – идеально подойдут котлеты. Их можно подать с любым гарниром или есть в прикуску с хлебом и овощами. И вместо достаточно дорогой курятины или свинины, можно выбрать печень. Из нее даже не придется делать фарш, а достаточно просто нарезать кубиками.

Идея приготовления котлет из куриной печени опубликована на странице sabadoshvira в Instagram.

Рецепт бюджетных печеночных котлет

Ингредиенты:

  • куриная печень – 400 г

  • лук – 1/2 шт

  • чеснок – 1-2 зубчика

  • плавленый сыр – 1/3 шт (можно заменить твердым сыром)

  • майонез – 30 г (можно заменить сметаной)

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  • мука – 1 ст.л

  • яйца – 1 шт

  • соль, перец, приправа

Печень, из которой можно приготовить котлеты

Способ приготовления:

1. Куриную печень порезать на маленькие кубики.

Чеснок для котлет

2. Добавить натертый лук, чеснок и сыр.

Майонез для котлет

3. Добавить соль, перец, любимые приправы и майонез.

4. Хорошо перемешать и оставитҗ на 20 минут.

5. Добавить яйцо и муку.

6. Снова хорошо перемешать.

7. Жарить на разогретой сковороде с маслом до золотистой корочки.

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