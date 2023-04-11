Пастрома – это мясо запеченное в большом количестве специй с чесноком. Текстура получается очень нежной и сочной, вкус пряным. Особенностью приготовления такого мяса есть то, что его перед запеканием нужно вымочить в соляном растворе. Это способствует тому, что волокна не пересушиваются и не разваливаются. Лучше всего для такой технологии подходит индейка.

Идея приготовления пастромы из индейки опубликована на странице фудблогера Дарьи с ником recepti_dariko в Instagram. Сверху образуется вкусная корочка из специй.

Ингредиенты:

соль – 4 ст.л.

чеснок 2-3 зубчика

горчица 1 ст.л.

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масло – 3 ст.л.

базилик – 2 ч.л.

кориандр – 2 ч.л.

хмели-сунели – 1 ч.л

паприка – 2 ч.л

сухая аджика – 1 ч.л.

Способ приготовления:

1. Нужно выбрать ровное филе, чтобы оно равномерно приготовилось. Не подходит слишком большой кусочек или, наоборот, слишком тонкий. Ориентировочный вес 1 кг.

2. Сделать рупу – крепкий соляной раствор: соединяем соль с холодной водой (1л-1,5), перемешиваем и кладем в нее мясо. Делаем несколько проколов ножом, чтобы мясо лучше просолилось. Отправляем в холодильник на 4-5 часов.

3. Смешиваем все специи, горчицу и растительное масло. Специи можно варьировать по вкусу.

4. Вынимаем мясо из рассола, обсушиваем бумажным полотенцем, шпигуем нарезанным дольками чеснока и натираем со всех сторон специями. Выкладываем на противень с фольгой.

5. Выпекаем в хорошо разогретой до максимума духовке (250-270 градусов) ровно 15 минут. Затем выключаем нагрев и оставляем остыть в духовке, не открывая дверцу (минимум на 4 часа). Можно оставить на ночь. Главное – не открывайте дверцу.

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