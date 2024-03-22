Мясная подливка сделает любой гарнир очень сытным. Такое дополнение нужно просто протушить на сковороде с томатным соусом. А чтобы блюдо было в меру жирным и сочным – выберите говядину.

Идея приготовления универсальной мясной подливки из говядины к картофелю, каше и макаронам опубликована на странице фудблогера Яны Гордановской (gordynovskaya) в Instagram. Для загустения добавьте муку.

Ингредиенты:

500-600 грамм телятины (яблочко или ошейок)

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1 луковица

растительное масло для жарки

сливочное масло

2 столовые ложки муки

лавровые листья, соль, сухой чеснок, специи.

3 чайные ложки томатной пасты

450 мл. воды.

Способ приготовления:

1. Порезать лук и обжарить до готовности.

2. Нарезать телятину на небольшие кусочки.

3. Посолить, добавить специи, сухой чеснок, кусочек сливочного масла и жарить 20 минут.

4. Смешать томатную пасту с прохладной водой.

5. К поджаренной телятине добавить муку и хорошо размешать.

6. Залить все томатным соусом, добавить лавровые листья и накрыть крышкой.

7. Тушить гуляш до мягкого состояния 1,5 часа, периодически размешивая. При необходимости можно добавлять немного кипяченой воды.

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