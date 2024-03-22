Из какого мяса выходит самая вкусная подливка: к картофелю, каше и макаронам
Мясная подливка сделает любой гарнир очень сытным. Такое дополнение нужно просто протушить на сковороде с томатным соусом. А чтобы блюдо было в меру жирным и сочным – выберите говядину.
Идея приготовления универсальной мясной подливки из говядины к картофелю, каше и макаронам опубликована на странице фудблогера Яны Гордановской (gordynovskaya) в Instagram. Для загустения добавьте муку.
Ингредиенты:
- 500-600 грамм телятины (яблочко или ошейок)
- 1 луковица
- растительное масло для жарки
- сливочное масло
- 2 столовые ложки муки
- лавровые листья, соль, сухой чеснок, специи.
- 3 чайные ложки томатной пасты
- 450 мл. воды.
Способ приготовления:
1. Порезать лук и обжарить до готовности.
2. Нарезать телятину на небольшие кусочки.
3. Посолить, добавить специи, сухой чеснок, кусочек сливочного масла и жарить 20 минут.
4. Смешать томатную пасту с прохладной водой.
5. К поджаренной телятине добавить муку и хорошо размешать.
6. Залить все томатным соусом, добавить лавровые листья и накрыть крышкой.
7. Тушить гуляш до мягкого состояния 1,5 часа, периодически размешивая. При необходимости можно добавлять немного кипяченой воды.
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