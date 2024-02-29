Плов – это аутентичное блюдо узбекской кухни, которое уже давно распространилось по всему миру. Существует множество различных вариантов приготовления этого блюда.

Одним из них решила поделиться фудблогер Любовь Приймак. В Instagram она рассказала все секреты приготовления этого замечательного блюда.

Ингредиенты

Свиное мясо – 500 гр

Рис длиннозернистый – 500 гр

Лук – 500 гр

Морковь – 500 гр

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Приправа к плову – 1 п.

Куркума – 1 ч.л.

Соль

Перец

Сушеный барбарис

Масло растительное – 150 мл

Способ приготовления

1.На хорошо разогретой сковороде с маслом обжариваем мясо до золотистости.

2. Добавляем лук и, как только он станет прозрачным, добавляем морковь.

3. Когда морковь размягчилась и начала поджариваться, добавляем все специи, головку неочищенного чеснока и воду, варим в течение 30 минут.

4. Рис тщательно промываем, заливаем холодной водой и оставляем на 30 минут.

5. Сливаем воду из риса и добавляем к будущему плову. Разравниваем слой не перемешивая.

6. Заливаем крутым кипятком на 1 палец выше уровня риса. Накрываем крышкой, делаем максимальный огонь и даем рис полностью впитать воду.

7. Делаем отверстия до самого дна и варим на малом огне минут 15 под крышкой.

8. Выключаем огонь и не открывая крышку оставляем еще на 30 минут.

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