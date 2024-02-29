Из какого риса приготовить нежирный рассыпчатый плов: рецепт вкусного блюда
Плов – это аутентичное блюдо узбекской кухни, которое уже давно распространилось по всему миру. Существует множество различных вариантов приготовления этого блюда.
Одним из них решила поделиться фудблогер Любовь Приймак. В Instagram она рассказала все секреты приготовления этого замечательного блюда.
Ингредиенты
- Свиное мясо – 500 гр
- Рис длиннозернистый – 500 гр
- Лук – 500 гр
- Морковь – 500 гр
- Приправа к плову – 1 п.
- Куркума – 1 ч.л.
- Соль
- Перец
- Сушеный барбарис
- Масло растительное – 150 мл
Способ приготовления
1.На хорошо разогретой сковороде с маслом обжариваем мясо до золотистости.
2. Добавляем лук и, как только он станет прозрачным, добавляем морковь.
3. Когда морковь размягчилась и начала поджариваться, добавляем все специи, головку неочищенного чеснока и воду, варим в течение 30 минут.
4. Рис тщательно промываем, заливаем холодной водой и оставляем на 30 минут.
5. Сливаем воду из риса и добавляем к будущему плову. Разравниваем слой не перемешивая.
6. Заливаем крутым кипятком на 1 палец выше уровня риса. Накрываем крышкой, делаем максимальный огонь и даем рис полностью впитать воду.
7. Делаем отверстия до самого дна и варим на малом огне минут 15 под крышкой.
8. Выключаем огонь и не открывая крышку оставляем еще на 30 минут.
Также на OBOZ.UA есть много других рецептов плова: