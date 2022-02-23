Из какого теста готовить пельмени и вареники, чтобы они держали форму: делимся технологией
Домашние пельмени или вареники – любимое блюдо во многих семьях. Но их качество в первую очередь зависит от консистенции теста – оно часто бывает жидким и при варке разваливается. Поэтому готовить его нужно по особой технологии, заваривая.
Идея приготовления заварного теста для пельменей и вареников опубликована на странице tanya_food_blog в Instagram. Такое тесто получается очень упругим, гладким и нежным.
Ингредиенты для заварного теста:
мука – 380-400 г
яйца – 1 шт
масло – 3 ст.л
кипяток – 180 мл
соль – 1 ч.л
Способ приготовления:
1. Муку просеять, добавить яйцо в соль.
2. Замесить тесто постепенно добавляя кипяток, в конце влить масло.
3. Сначала тесто замешивать ложкой, затем руками.
4. Положить массу в пакет, оставить на 30 минут.
5. За это время можно приготовить начинку.
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