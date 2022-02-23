Из какого теста готовить пельмени и вареники, чтобы они держали форму: делимся технологией

Домашние пельмени или вареники – любимое блюдо во многих семьях. Но их качество в первую очередь зависит от консистенции теста – оно часто бывает жидким и при варке разваливается. Поэтому готовить его нужно по особой технологии, заваривая.

Идея приготовления заварного теста для пельменей и вареников опубликована на странице tanya_food_blog в Instagram. Такое тесто получается очень упругим, гладким и нежным.

Ингредиенты для заварного теста:

мука – 380-400 г

яйца – 1 шт

масло – 3 ст.л

кипяток – 180 мл

соль – 1 ч.л

Способ приготовления:

1. Муку просеять, добавить яйцо в соль.

2. Замесить тесто постепенно добавляя кипяток, в конце влить масло.

3. Сначала тесто замешивать ложкой, затем руками.

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4. Положить массу в пакет, оставить на 30 минут.

5. За это время можно приготовить начинку.

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