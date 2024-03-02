Из какого теста получаются идеальные вареники: делимся технологией
На вкус вареников больше всего влияет именно качество теста. Поэтому для того, чтобы оно получилось пышным и эластичным, хорошо лепилось и не липло в руки – нужно выбрать правильную основу. И это не кефир и не молоко.
Идея приготовления идеального теста на вареники опубликована на странице фудблогера Тамары Лозинской (tomka_recepti) в Instagram. Подойдет для такого теста любая начинка.
Ингредиенты:
- вода кипяченая – 280-300 мл
- масло – 50 г
- мука – 500 г
- соль – 1 ч.л.
Способ приготовления:
1. В кипяченую воду добавить масло, чтобы растаяло
2. К муке добавить соль и перемешать.
3. В муку влить по частям воду с маслом и замешать лопаткой тесто.
4. Когда муки уже нет – больше не добавлять воду.
5. Выложить тесто на поверхность присыпанную мукой и еще перемешать руками несколько минут.
6. Положить тесто в пакет и оставить на 30 минут отдыхать.
7. Затем из такого теста можно лепить вареники.
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