На вкус вареников больше всего влияет именно качество теста. Поэтому для того, чтобы оно получилось пышным и эластичным, хорошо лепилось и не липло в руки – нужно выбрать правильную основу. И это не кефир и не молоко.

Идея приготовления идеального теста на вареники опубликована на странице фудблогера Тамары Лозинской (tomka_recepti) в Instagram. Подойдет для такого теста любая начинка.

Ингредиенты:

вода кипяченая – 280-300 мл

масло – 50 г

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мука – 500 г

соль – 1 ч.л.

Способ приготовления:

1. В кипяченую воду добавить масло, чтобы растаяло

2. К муке добавить соль и перемешать.

3. В муку влить по частям воду с маслом и замешать лопаткой тесто.

4. Когда муки уже нет – больше не добавлять воду.

5. Выложить тесто на поверхность присыпанную мукой и еще перемешать руками несколько минут.

6. Положить тесто в пакет и оставить на 30 минут отдыхать.

7. Затем из такого теста можно лепить вареники.

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