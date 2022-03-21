Из какого теста получаются самые вкусные пельмени: самый простой рецепт

Пельмени – это самое простое блюдо, которое очень легко приготовить в домашних условиях из минимального количества ингредиентов. И для того чтобы они не были "забитыми" и жесткими, нужно сделать удачное тесто. Одним из таких является заварное тесто – оно получается достаточно эластичным, не прилипает к рукам, а также подходит для вареников и чебуреков.

Рецептом заварного теста для пельменей поделилась фудблогер Инна Андреева (inka_andreeva) на своей странице в Instagram.

Ингредиенты:

мука – 500 г

соль – 1 ч. л.

яйца – 1 шт.

масло растительное – 3 ст. л.

кипяток – 200-300 мл (зависит от муки)

Видео дня

Способ приготовления:

1. К просеянной муке добавить соль, взбитое яйцо и растительное масло.

2. Постепенно налить кипяток, быстро замешивая тесто. Сначала мешать вилкой, затем – руками. Накрыть пищевой плёнкой и оставить на 30 минут.

Такого количества теста хватает на 500 г фарша. Для приготовления сочной начинки для пельменей следует смешать фарш с измельченным луком и водой. Также добавить специи: соль и перец.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как приготовить пельмени без теста.