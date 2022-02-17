Из какого теста получаются самые вкусные пельмени: три универсальных рецепта

Пожалуй, не существует более простого, вкусного и лучшего блюда, чем пельмени. Для того, чтобы они не были "забитыми" и жесткими, нужно приготовить удачное тесто. Существует множество рецептов, но лучше всего использовать только проверенные.

Рецепты универсального теста для пельменей опубликованы в кулинарном блоге kristi_cooking_ в Instagram.

Заварное тесто

Ингредиенты:

яйца – 1 шт

растительное масло – 1,5 ст. л.

мука – 500 г

соль – 10 г

горячая вода – 200 мл

Способ приготовления:

1. Смешать яйцо и масло вилки.

2. Просеять муку в миску, где будете замешивать тесто.

3. вылить яйцо в муку и перемешать до состояния крошки.

4. Соль растворить в воде.

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5. Вылить в муку горячую воду и замесить тесто сначала вилкой, затем рукам.

Тесто на молоке

Ингредиенты:

мука – 500 г

молоко – 100 мл

кипяток – 100 мл

соль – 10 г

растительное масло – 1 ст. л.

Способ приготовления:

1. Просеять муку.

2. В молоко налить кипяток, добавить соль. Перемешать.

3. Добавить в жидкость яйцо. Перемешать.

4. Получившуюся массу вылить в муку. Замесить тесто сначала вилкой, затем руками.

Тесто на кефире

Ингредиенты:

кефир – 300 мл

мука – 500 г

соль – 10 г

растительное масло – 1 ст. л.

Способ приготовления:

1. Подогреть кефир и растворить в нем соль.

2. Просеять муку в миску.

3. Вылить кефир и замесить тесто сначала вилкой, затем руками.

Несколько советов от экспертов:

Для традиционных пельменей использовать обычную, универсальную пшеничную муку высшего сорта.

Соль – важна в пельменях, а именно в процессе формирования клейковины.

При замешивании теста нужно иметь несколько столовых ложек муки для "коррекции".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как приготовить пельмени без теста.