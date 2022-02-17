Из какого теста получаются самые вкусные пельмени: три универсальных рецепта
Пожалуй, не существует более простого, вкусного и лучшего блюда, чем пельмени. Для того, чтобы они не были "забитыми" и жесткими, нужно приготовить удачное тесто. Существует множество рецептов, но лучше всего использовать только проверенные.
Рецепты универсального теста для пельменей опубликованы в кулинарном блоге kristi_cooking_ в Instagram.
Заварное тесто
Ингредиенты:
яйца – 1 шт
растительное масло – 1,5 ст. л.
мука – 500 г
соль – 10 г
горячая вода – 200 мл
Способ приготовления:
1. Смешать яйцо и масло вилки.
2. Просеять муку в миску, где будете замешивать тесто.
3. вылить яйцо в муку и перемешать до состояния крошки.
4. Соль растворить в воде.
5. Вылить в муку горячую воду и замесить тесто сначала вилкой, затем рукам.
Тесто на молоке
Ингредиенты:
мука – 500 г
молоко – 100 мл
кипяток – 100 мл
соль – 10 г
растительное масло – 1 ст. л.
Способ приготовления:
1. Просеять муку.
2. В молоко налить кипяток, добавить соль. Перемешать.
3. Добавить в жидкость яйцо. Перемешать.
4. Получившуюся массу вылить в муку. Замесить тесто сначала вилкой, затем руками.
Тесто на кефире
Ингредиенты:
кефир – 300 мл
мука – 500 г
соль – 10 г
растительное масло – 1 ст. л.
Способ приготовления:
1. Подогреть кефир и растворить в нем соль.
2. Просеять муку в миску.
3. Вылить кефир и замесить тесто сначала вилкой, затем руками.
Несколько советов от экспертов:
Для традиционных пельменей использовать обычную, универсальную пшеничную муку высшего сорта.
Соль – важна в пельменях, а именно в процессе формирования клейковины.
При замешивании теста нужно иметь несколько столовых ложек муки для "коррекции".
Ранее OBOZREVATEL сообщал, как приготовить пельмени без теста.