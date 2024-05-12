Домашние жареные пирожки – это вкус детства. Они могут быть со сладкой и соленой начинкой, очень мягкие внутри и хрустящие сверху. Но важно сделать правильное тесто, чтобы оно не впитывало масло.

Идея приготовления жареных пирожков с фаршем, луком и сыром из теста на кефире опубликована на странице фудблогера Юлии Микулич (yuliia_mikulich ) в Instagram. Вы справитесь очень быстро.

Ингредиенты:

яйца – 1 шт.

сахар – 1/2 ст.л.

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соль – 1/2 ч.л.

кефир – 120 г

масло – 1 ст.л.

сода – 1/2 ч.л.

мука – 250 г

Ингредиенты для начинки:

фарш – 350 г

лук – 100 г

сыр

Способ приготовления теста:

1. Соедините яйцо, сахар, соль, кефир и растительное масло. Хорошо взбить ингредиенты венчиком до однородности.

2. Добавить соду, хорошо перемешать массу.

3. Далее по частям всыпать муку и замесить однородное нелипкое тесто. Муки может потребоваться больше или меньше.

4. Сначала сформировать все пирожки и уже после этого жарить, потому что можно не успеть сформировать следующую партию, пока готовится предыдущая.

5. Разделить тесто на требуемое количество одинаковых частей. Подсыпать муку, если тесто липнет.

6. Каждую часть скатить в шарик, раскатать каждый в овал.

7. По центру выложить начинку, сформировать пирожок.

8. В глубокой сковороде на сильном огне разогреть достаточное количество растительного масла. Дальше сделать средний огонь.

9. Пирожки должны плавать в масле и вовсе не касаться дна.

10. Жарить пирожки на среднем огне до золотистой корочки примерно по 1,5 минуты с каждой стороны.

11. После приготовления выложить их на бумажное полотенце, чтобы впитался лишний жир.

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