Из какого теста приготовить хрустящую яблочную галету: идеальная сезонная выпечка к чаю

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Из какого теста приготовить хрустящую яблочную галету: идеальная сезонная выпечка к чаю

Если традиционная яблочная шарлотка уже надоела – приготовьте ароматную галету к чаю. Тесто выходит золотистым и очень хрустящим. Оно отлично сочетается с сочными фруктами.

Идея приготовления хрустящей галеты с яблоками опубликована на странице фудблогера Юлии с ником cooking.by.yuliia в Instagram. Выпечка не только вкусная, но и очень эстетичная.

Из какого теста приготовить хрустящую яблочную галету: идеальная сезонная выпечка к чаю

Ингредиенты для теста:

  • мука – 250 г
  • сахар – 1 ст.л.
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  • сливочное масло – 125 г
  • желток – 1 шт
  • холодная вода – 2 ст.л.

Ингредиенты для начинки:

  • яблоки – 4 шт.
  • крахмал – 1/2 ст.л.
  • сахар – 1 ст.л.
  • корица – 1/2 ч.л.
  • масло – 30 г

Способ приготовления:

Из какого теста приготовить хрустящую яблочную галету: идеальная сезонная выпечка к чаю

1. К муке добавляем сахар, ванильный сахар, холодное измельченное масло.

2. Перемешиваем до однородной крошки.

3. Добавляем желток, воду и замешиваем тесто.

Из какого теста приготовить хрустящую яблочную галету: идеальная сезонная выпечка к чаю

4. Раскатываем тесто в круг.

5. Выкладываем порезанные яблоки.

Из какого теста приготовить хрустящую яблочную галету: идеальная сезонная выпечка к чаю

6. Посыпаем сахаром, крахмалом и корицей.

Из какого теста приготовить хрустящую яблочную галету: идеальная сезонная выпечка к чаю

7. Заворачиваем края, смазываем яйцом и посыпаем орехами (по желанию).

8. Сверху на начинку кладем несколько кусочков масла.

Из какого теста приготовить хрустящую яблочную галету: идеальная сезонная выпечка к чаю

9. Выпекаем при температуре 180° 30 минут.

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