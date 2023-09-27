Если традиционная яблочная шарлотка уже надоела – приготовьте ароматную галету к чаю. Тесто выходит золотистым и очень хрустящим. Оно отлично сочетается с сочными фруктами.

Идея приготовления хрустящей галеты с яблоками опубликована на странице фудблогера Юлии с ником cooking.by.yuliia в Instagram. Выпечка не только вкусная, но и очень эстетичная.

Ингредиенты для теста:

мука – 250 г

сахар – 1 ст.л.

Видео дня

сливочное масло – 125 г

желток – 1 шт

холодная вода – 2 ст.л.

Ингредиенты для начинки:

яблоки – 4 шт.

крахмал – 1/2 ст.л.

сахар – 1 ст.л.

корица – 1/2 ч.л.

масло – 30 г

Способ приготовления:

1. К муке добавляем сахар, ванильный сахар, холодное измельченное масло.

2. Перемешиваем до однородной крошки.

3. Добавляем желток, воду и замешиваем тесто.

4. Раскатываем тесто в круг.

5. Выкладываем порезанные яблоки.

6. Посыпаем сахаром, крахмалом и корицей.

7. Заворачиваем края, смазываем яйцом и посыпаем орехами (по желанию).

8. Сверху на начинку кладем несколько кусочков масла.

9. Выпекаем при температуре 180° 30 минут.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: