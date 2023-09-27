Из какого теста приготовить хрустящую яблочную галету: идеальная сезонная выпечка к чаю
Если традиционная яблочная шарлотка уже надоела – приготовьте ароматную галету к чаю. Тесто выходит золотистым и очень хрустящим. Оно отлично сочетается с сочными фруктами.
Идея приготовления хрустящей галеты с яблоками опубликована на странице фудблогера Юлии с ником cooking.by.yuliia в Instagram. Выпечка не только вкусная, но и очень эстетичная.
Ингредиенты для теста:
- мука – 250 г
- сахар – 1 ст.л.
- сливочное масло – 125 г
- желток – 1 шт
- холодная вода – 2 ст.л.
Ингредиенты для начинки:
- яблоки – 4 шт.
- крахмал – 1/2 ст.л.
- сахар – 1 ст.л.
- корица – 1/2 ч.л.
- масло – 30 г
Способ приготовления:
1. К муке добавляем сахар, ванильный сахар, холодное измельченное масло.
2. Перемешиваем до однородной крошки.
3. Добавляем желток, воду и замешиваем тесто.
4. Раскатываем тесто в круг.
5. Выкладываем порезанные яблоки.
6. Посыпаем сахаром, крахмалом и корицей.
7. Заворачиваем края, смазываем яйцом и посыпаем орехами (по желанию).
8. Сверху на начинку кладем несколько кусочков масла.
9. Выпекаем при температуре 180° 30 минут.
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