Из какой капусты можно быстро приготовить голубцы: получаются очень сочными

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Из какой капусты можно быстро приготовить голубцы: получаются очень сочными

Такие голубцы получаются в меру жирными и очень сочными. И листья не раскручиваются. Все потому, что вместо обычной белокочанной капусты используется пкинская.

Идея приготовления сочных голубцов из пекинской капусты опубликована на странице фудблогера Светланы с ником bonitavkusnoo в Instagram. особый вкус добавляет подливка из сметаны.

Из какой капусты можно быстро приготовить голубцы: получаются очень сочными

Ингредиенты:

  • пекинская капуста
  • 300 г фарша
  • 1 стакан отварного до полуготовности риса
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  • 2 луковицы
  • 1 морковь
  • 1 болгарский перец
  • соль и перец

Ингредиенты для подливки:

  • 150 г сметаны
  • петрушка
  • 100 г сыра
  • 2 помидора
  • 1 яйцо или 1 ст.л. муки

Способ приготовления:

Из какой капусты можно быстро приготовить голубцы: получаются очень сочными

1. Капусту пропарить и разобрать на листья. Срезать толстый край. Отдельно обжарить лук, морковь. Болгарский перец порезать кубиком.

2. Смешать фарш, зажарку, перец и рис, отваренный до полуготовности.

Из какой капусты можно быстро приготовить голубцы: получаются очень сочными

3. Посолить, поперчить и перемешать.

4. На край капусты выложить начинку и формируем длинный рулетик. Примерно 1.5 ст.л. начинки на голубец.

Из какой капусты можно быстро приготовить голубцы: получаются очень сочными

5. Выложить голубцы в форму и залить их внутрь водой.

6. Выпекать 30 минут до готовности риса.

Из какой капусты можно быстро приготовить голубцы: получаются очень сочными

7. Для шубы сметану, муку, зелень, соль, перец, творог перемешать, добавить резаные томаты и по желанию чеснок.

8. Вылить все на голубке и распределить равномерно.

Из какой капусты можно быстро приготовить голубцы: получаются очень сочными

9. Отправить в духовку или в мультипечь.

Из какой капусты можно быстро приготовить голубцы: получаются очень сочными

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