Такие голубцы получаются в меру жирными и очень сочными. И листья не раскручиваются. Все потому, что вместо обычной белокочанной капусты используется пкинская.

Идея приготовления сочных голубцов из пекинской капусты опубликована на странице фудблогера Светланы с ником bonitavkusnoo в Instagram. особый вкус добавляет подливка из сметаны.

Ингредиенты:

пекинская капуста

300 г фарша

1 стакан отварного до полуготовности риса

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2 луковицы

1 морковь

1 болгарский перец

соль и перец

Ингредиенты для подливки:

150 г сметаны

петрушка

100 г сыра

2 помидора

1 яйцо или 1 ст.л. муки

Способ приготовления:

1. Капусту пропарить и разобрать на листья. Срезать толстый край. Отдельно обжарить лук, морковь. Болгарский перец порезать кубиком.

2. Смешать фарш, зажарку, перец и рис, отваренный до полуготовности.

3. Посолить, поперчить и перемешать.

4. На край капусты выложить начинку и формируем длинный рулетик. Примерно 1.5 ст.л. начинки на голубец.

5. Выложить голубцы в форму и залить их внутрь водой.

6. Выпекать 30 минут до готовности риса.

7. Для шубы сметану, муку, зелень, соль, перец, творог перемешать, добавить резаные томаты и по желанию чеснок.

8. Вылить все на голубке и распределить равномерно.

9. Отправить в духовку или в мультипечь.

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