Из какой капусты можно быстро приготовить голубцы: получаются очень сочными
Такие голубцы получаются в меру жирными и очень сочными. И листья не раскручиваются. Все потому, что вместо обычной белокочанной капусты используется пкинская.
Идея приготовления сочных голубцов из пекинской капусты опубликована на странице фудблогера Светланы с ником bonitavkusnoo в Instagram. особый вкус добавляет подливка из сметаны.
Ингредиенты:
- пекинская капуста
- 300 г фарша
- 1 стакан отварного до полуготовности риса
- 2 луковицы
- 1 морковь
- 1 болгарский перец
- соль и перец
Ингредиенты для подливки:
- 150 г сметаны
- петрушка
- 100 г сыра
- 2 помидора
- 1 яйцо или 1 ст.л. муки
Способ приготовления:
1. Капусту пропарить и разобрать на листья. Срезать толстый край. Отдельно обжарить лук, морковь. Болгарский перец порезать кубиком.
2. Смешать фарш, зажарку, перец и рис, отваренный до полуготовности.
3. Посолить, поперчить и перемешать.
4. На край капусты выложить начинку и формируем длинный рулетик. Примерно 1.5 ст.л. начинки на голубец.
5. Выложить голубцы в форму и залить их внутрь водой.
6. Выпекать 30 минут до готовности риса.
7. Для шубы сметану, муку, зелень, соль, перец, творог перемешать, добавить резаные томаты и по желанию чеснок.
8. Вылить все на голубке и распределить равномерно.
9. Отправить в духовку или в мультипечь.
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