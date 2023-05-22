Из какой рыбы приготовить бюджетные котлеты: получаются очень сытными и сочными
Рыбные котлеты – это отличное дополнение к любому гарниру. И для того, чтобы их приготовить, обычно используют хек или минтай. Но блюдо может быть более бюджетным и простым, если использовать готовые консервированные сардины.
Идея приготовления бюджетных котлет из сардины опубликована на странице фудблогера Татьяны Юшиной (_tanyushina_) в Instagram. Для того, чтобы масса держала форму, в нее добавляют еще и рис.
Ингредиенты:
- 100 г риса
- 1 баночка сардины
- 1 небольшая луковица
- 1 небольшая морковь
- 1 яйцо
- соль, перец
- панировочные сухари
- масло для жарки
Способ приготовления:
1. Рис залить 200 г воды, добавить немного соли и отварить до готовности. Охладить.
2. Лук мелко нарезать, морковь натереть на мелкой терке.
3. Обжарить до мягкости.
4. Выложить в мисочку рис, сардину (жидкость из банки слить), лук с морковью, добавить яйцо, соль и перец по вкусу.
5. Хорошо перемешать.
6. Влажными руками сформировать маленькие котлетки, обвалять в сухарях.
7. Обжарить на среднем огне с двух сторон до румяной корочки.
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