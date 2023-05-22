Из какой рыбы приготовить бюджетные котлеты: получаются очень сытными и сочными

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
2,4 т.
Из какой рыбы приготовить бюджетные котлеты: получаются очень сытными и сочными

Рыбные котлеты – это отличное дополнение к любому гарниру. И для того, чтобы их приготовить, обычно используют хек или минтай. Но блюдо может быть более бюджетным и простым, если использовать готовые консервированные сардины.

Идея приготовления бюджетных котлет из сардины опубликована на странице фудблогера Татьяны Юшиной (_tanyushina_) в Instagram. Для того, чтобы масса держала форму, в нее добавляют еще и рис.

Из какой рыбы приготовить бюджетные котлеты: получаются очень сытными и сочными

Ингредиенты:

  • 100 г риса
  • 1 баночка сардины
Видео дня
  • 1 небольшая луковица
  • 1 небольшая морковь
  • 1 яйцо
  • соль, перец
  • панировочные сухари
  • масло для жарки

Способ приготовления:

Из какой рыбы приготовить бюджетные котлеты: получаются очень сытными и сочными

1. Рис залить 200 г воды, добавить немного соли и отварить до готовности. Охладить.

2. Лук мелко нарезать, морковь натереть на мелкой терке.

Из какой рыбы приготовить бюджетные котлеты: получаются очень сытными и сочными

3. Обжарить до мягкости.

Из какой рыбы приготовить бюджетные котлеты: получаются очень сытными и сочными

4. Выложить в мисочку рис, сардину (жидкость из банки слить), лук с морковью, добавить яйцо, соль и перец по вкусу.

Из какой рыбы приготовить бюджетные котлеты: получаются очень сытными и сочными

5. Хорошо перемешать.

6. Влажными руками сформировать маленькие котлетки, обвалять в сухарях.

Из какой рыбы приготовить бюджетные котлеты: получаются очень сытными и сочными

7. Обжарить на среднем огне с двух сторон до румяной корочки.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты