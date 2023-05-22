Рыбные котлеты – это отличное дополнение к любому гарниру. И для того, чтобы их приготовить, обычно используют хек или минтай. Но блюдо может быть более бюджетным и простым, если использовать готовые консервированные сардины.

Идея приготовления бюджетных котлет из сардины опубликована на странице фудблогера Татьяны Юшиной (_tanyushina_) в Instagram. Для того, чтобы масса держала форму, в нее добавляют еще и рис.

Ингредиенты:

100 г риса

1 баночка сардины

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1 небольшая луковица

1 небольшая морковь

1 яйцо

соль, перец

панировочные сухари

масло для жарки

Способ приготовления:

1. Рис залить 200 г воды, добавить немного соли и отварить до готовности. Охладить.

2. Лук мелко нарезать, морковь натереть на мелкой терке.

3. Обжарить до мягкости.

4. Выложить в мисочку рис, сардину (жидкость из банки слить), лук с морковью, добавить яйцо, соль и перец по вкусу.

5. Хорошо перемешать.

6. Влажными руками сформировать маленькие котлетки, обвалять в сухарях.

7. Обжарить на среднем огне с двух сторон до румяной корочки.

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