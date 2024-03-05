Если вам не нравятся по вкусу рыбные котлеты – вы просто неправильно их готовите. Для такого блюда лучше всего подходит именно речная рыба. Это может быть щука, карп или толстолоб.

Идея приготовления самых вкусных рыбных котлет из речной рыбы опубликована на странице фудблогера с ником treskablog в Instagram. Выходят очень мягкими и сочными.

Ингредиенты на целую рыбу 1500 грамм:

150 г лука

150 г моркови

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150 г сельдерея

150 г панировочных сухариков в фарш

1 яйцо и зелень по вкусу

Ингредиенты для соуса к рыбе:

натертый соленый огурец (лишнюю жидкость отжать)

200 г йогурта

2 зубчика чеснока

соль и зелень.

Способ приготовления:

1. В большую кастрюлю налить холодную воду, выложить рыбу.

2. Когда вода закипит и уйдет пенка – сразу снять кастрюлю с огня, накрыть крышкой и оставить настояться 20-30 минут.

3. Достать рыбу, она сварена ровно до такой степени, что мясо не разварено, но косточки отделяются очень просто. Все косточки, хребет, кожу, голову нужно удалить.

4. В сковороде отдельно тушить на смеси растительного масла и сливочного масла лук, морковь и корень сельдерея.

5. Сделать фарш из рыбы, тушеных овощей и панировочных сухарей.

6. Добавить яйцо и зелень.

7. Сформировать котлеты, обвалять в панировочных сухарях и обжарить.

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