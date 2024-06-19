Если вы хотите по-настоящему безопасное мороженое, тогда лучше его приготовить дома из свежих и безопасных продуктов. Для этого нужно всего 1 или 2,3 ингрединта.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного домашнего мороженого из сливок, со сгущенным молоком и вареньем.

Ингредиенты:

Сливки жирные 33% – 250 г

Маскарпоне – 200 г

Сгущенка – 200 г

Ваниль

Клубника – 250 г

Мед – 50 г

Сахар – 50 г

Сок половины лимона

Печенье – 150-200 г

Способ приготовления:

1. Взбейте сливки из маскарпоне. Добавьте сгущенку, ваниль и еще раз взбейте.

2. Для джема: клубнику отварите вместе с медом, сахаром и соком лимона. Разомните немного вилкой. Проварите до густой консистенции. Или можно взять просто готовый домашний джем.

3. Печенье поломайте произвольно.

4. Выложите мороженое слоями: основа из сливок, немного джема и печенья и так, пока не закончатся ингредиенты. Поставьте в морозилку на 4-6 часов.

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