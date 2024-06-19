Из сливок и сгущенки: безопасное домашнее мороженое с клубничным джемом

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
258
Из сливок и сгущенки: безопасное домашнее мороженое с клубничным джемом

Если вы хотите по-настоящему безопасное мороженое, тогда лучше его приготовить дома из свежих и безопасных продуктов. Для этого нужно всего 1 или 2,3 ингрединта.

Вкусное домашнее мороженое

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного домашнего мороженого из сливок, со сгущенным молоком и вареньем. 

Рецепт мороженого

Ингредиенты: 

  • Сливки жирные 33% – 250 г
  • Маскарпоне – 200 г
  • Сгущенка – 200 г
  • Ваниль
  • Клубника – 250 г
  • Мед – 50 г
  • Сахар – 50 г
  • Сок половины лимона
  • Печенье – 150-200 г

Способ приготовления: 

1. Взбейте сливки из маскарпоне. Добавьте сгущенку, ваниль и еще раз взбейте.

Основа для мороженого

2. Для джема: клубнику отварите вместе с медом, сахаром и соком лимона. Разомните немного вилкой. Проварите до густой консистенции. Или можно взять просто готовый домашний джем.

Клубничный джем

3. Печенье поломайте произвольно. 

Печенье для приготовления мороженого

4. Выложите мороженое слоями: основа из сливок, немного джема и печенья и так, пока не закончатся ингредиенты. Поставьте в морозилку на 4-6 часов.

Готовое мороженое

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Украинарецептмороженое

Сейчас мы готовим

Все рецепты