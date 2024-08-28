Удачной идеей для обеда будет сделать пирог с мясом и сезонными овощами. Все ингредиенты для такого блюда вы точно найдете у себя в холодильнике. Всего несколько минут в духовке, и сытное блюдо для семьи готово.

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Идея приготовления пирога с курицей и кабачком для обеда опубликована на странице marafon18 6 в Instgaram. Именно кабачок сделает начинку очень сочной.

Ингредиенты:

яйца куриные – 2 шт.

молоко – 150 г.

мука – 100 г.

соль – по вкусу.

Ингредиенты для начинки:

кабачки – 250 г

филе куриное – 200 г

сыр твердый – 50 г

Способ приготовления:

1. Яйца с солью взбить венчиком.

2. Добавить муку и молоко, тщательно перемешать.

3. Добавить мелко нарезанное мясо и кабачок (очищенный), тертый сыр и зелень.

4. Перемешать, выложить в форму для запекания.

5. Отправить в духовку в час при температуре 180 градусов.

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