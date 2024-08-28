Из всего, что есть под рукой: элементарный пирог с курицей и овощами для обеда

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Из всего, что есть под рукой: элементарный пирог с курицей и овощами для обеда

Удачной идеей для обеда будет сделать пирог с мясом и сезонными овощами. Все ингредиенты для такого блюда вы точно найдете у себя в холодильнике. Всего несколько минут в духовке, и сытное блюдо для семьи готово.

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Идея приготовления пирога с курицей и кабачком для обеда опубликована на странице marafon18 6 в Instgaram. Именно кабачок сделает начинку очень сочной.

Из всего, что есть под рукой: элементарный пирог с курицей и овощами для обеда

Ингредиенты:

  • яйца куриные – 2 шт.
  • молоко – 150 г.
  • мука – 100 г.
  • соль – по вкусу.

Ингредиенты для начинки:

  • кабачки – 250 г
  • филе куриное – 200 г
  • сыр твердый – 50 г

Способ приготовления:

Из всего, что есть под рукой: элементарный пирог с курицей и овощами для обеда

1. Яйца с солью взбить венчиком.

2. Добавить муку и молоко, тщательно перемешать.

Из всего, что есть под рукой: элементарный пирог с курицей и овощами для обеда

3. Добавить мелко нарезанное мясо и кабачок (очищенный), тертый сыр и зелень.

Из всего, что есть под рукой: элементарный пирог с курицей и овощами для обеда

4. Перемешать, выложить в форму для запекания.

Из всего, что есть под рукой: элементарный пирог с курицей и овощами для обеда

5. Отправить в духовку в час при температуре 180 градусов.

Из всего, что есть под рукой: элементарный пирог с курицей и овощами для обеда

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