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Из всего, что есть под рукой: элементарный пирог с курицей и овощами для обеда
Удачной идеей для обеда будет сделать пирог с мясом и сезонными овощами. Все ингредиенты для такого блюда вы точно найдете у себя в холодильнике. Всего несколько минут в духовке, и сытное блюдо для семьи готово.
Идея приготовления пирога с курицей и кабачком для обеда опубликована на странице marafon18 6 в Instgaram. Именно кабачок сделает начинку очень сочной.
Ингредиенты:
- яйца куриные – 2 шт.
- молоко – 150 г.
- мука – 100 г.
- соль – по вкусу.
Ингредиенты для начинки:
- кабачки – 250 г
- филе куриное – 200 г
- сыр твердый – 50 г
Способ приготовления:
1. Яйца с солью взбить венчиком.
2. Добавить муку и молоко, тщательно перемешать.
3. Добавить мелко нарезанное мясо и кабачок (очищенный), тертый сыр и зелень.
4. Перемешать, выложить в форму для запекания.
5. Отправить в духовку в час при температуре 180 градусов.
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