В летнюю жару прохладное мороженое – это именно то, что нужно. Оно прекрасно освежает и еще очень вкусное. Но употреблять такой продукт нужно правильно, чтобы он не оказался для вас вредным.

Редакция FoodOboz расскажет об основных ошибках, часто допускаемых при употреблении мороженого. Если вы хотите сделать безопасным употребление продукта для себя – соблюдайте следующие правила.

Не игнорируйте состав

Обратите внимание на список компонентов на упаковке. Не покупайте то мороженое, в котором очень большой перечень составляющих. Самым безопасным является тот продукт, в котором небольшое количество ингредиентов.

Видео дня

Выбирайте порционное мороженое

Если вы купите сразу килограмм мороженого – есть вероятность, что вы съедите много десерта сразу. Это может повредить вашему организму. Поэтому лучше выбрать сразу маленькую порцию. Так вы можете контролировать потребленное количество.

Не добавляйте слишком сладкие и калорийные начинки

Чтобы мороженое было максимально полезным, лучше совмещать его со свежими фруктами. Откажитесь от калорийного печенья или топингов.

Употребляйте мороженое только как десерт

Не ешьте мороженое в качестве основного приема пищи. Перед ним нужно съесть что-нибудь соленое и сбалансированное. Помните, что мороженое – это десерт.

Готовьте мороженое в домашних условиях

В любом случае домашнее мороженое будет полезнее, чем то, которое куплено в магазине. Поэтому если у вас есть необходимые компоненты и время – сделайте десерт самостоятельно.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: