Холодильник сейчас есть абсолютно на каждой кухне, иногда даже не один. Без него еда просто испортится, особенно в жаркий период. Но даже с использованием такой техники продукты часто теряют привлекательный внешний вид и изменяют вкус в худшую сторону.

Редакция FoodOboz расскажет, как нельзя хранить продукты в холодильнике. Еда только испортится.

Хранение всех продуктов в холодильнике

Следует помнить, что некоторые продукты просто не подходят для хранения в холодильнике. Речь идет о:

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картофеле

чесноке

луке

цитрусовых

дыне

помидорах

После хранения в холодильнике вкусовые качества и внешний вид перечисленных продуктов меняется в худшую сторону.

Что касается авокадо, нектарин, груш и персиков – их можно класть в холодильник только в том случае, когда видите, что плоды начинают перезревать.

Например, хлебу вообще не место в холодильнике, потому что так он станет очень невкусным. Но заморозить подобный продукт можно.

Хранение продуктов не на этих полках

Правильное соседство – это залог свежести и удачного вкуса продуктов. К примеру фарш нельзя хранить рядом со свежим салатом – зелень будет иметь плохой запах и быстро увядает. К тому же продукты, которые уже начинают портиться, могут заразить свежую пищу.

Хранение помытых продуктов

Не следует мыть овощи, фрукты, зелень и другие продукты, которые в этом нуждаются, сразу. Делайте это только перед самим употреблением. Помытые продукты в холодильнике начнут быстро портиться, а также влага способствует распространению бактерий.

Продукты упакованы не должным образом

Если колбаса будет просто лежать на полке без упаковки, она быстро обветрится и испортится. И так происходит со многими продуктами. Поэтому очень важно выбрать правильную упаковку, которая будет защищать пищу и не пропускать воздух и посторонние запахи.

Хранение скоропортящихся продуктов на дверце холодильника

На дверце холодильника всегда располагают такую пищу, которая должна быть под рукой. Это обычно молоко и яйца. Но для них лучше выбрать самое холодное место в холодильнике, потому что на дверце эти продукты начнут быстро портиться.

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