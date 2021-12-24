Изумительный картофельный гратен для праздничного стола по рецепту Евгения Клопотенко

Картофель – универсальный продукт, который можно готовить по-разному и очень быстро. Его можно варить, запекать, жарить, делать блины, добавлять в салаты и даже готовить праздничные вкусные блюда.

Кулинар Евгений Клопотенко поделился на своем YouTube-канале рецептом необычного блюда из картофеля – гратен Дофинуа, (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Немного истории

Первое упоминание об этом блюде было еще в 1788 году. С тех пор рецепт блюда практически не изменился, единственное – вместо молока в некоторых рецептах стали добавлять сливки.

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Рецепт праздничного картофельного гратена

Ингредиенты:

картофель – 800 г

сливки – 200-300 мл

лавровый лист – 2 шт.

мускатный орех – 1 щепотка

чеснок – 2 зуб.

пармезан – 100 г

сливочное масло – 20 г

соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Картофель помойте и почистите, нарежьте тонкими слайсами.

2. Переложите его в сотейник или кастрюлю, добавьте сливки так, чтобы они полностью покрыли картофель

3. Добавьте соль, перец, мускатный орех, а также чеснок и лавровый лист.

4. Кастрюлю отправьте на огонь, доведите до кипения и после варите еще 5-7 минут.

5. После достаньте из блюда чеснок и лавровый лист.

6. Половину картофеля переложите в форму для запекания, натрите сыр и посыпьте картофель, добавьте сливочное масло и снова сыр.

7. Отправьте блюдо в духовку на 30 минут при 180 С.

Готовое блюдо можно подавать сразу горячим.

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