Изумительный картофельный гратен для праздничного стола по рецепту Евгения Клопотенко
Картофель – универсальный продукт, который можно готовить по-разному и очень быстро. Его можно варить, запекать, жарить, делать блины, добавлять в салаты и даже готовить праздничные вкусные блюда.
Кулинар Евгений Клопотенко поделился на своем YouTube-канале рецептом необычного блюда из картофеля – гратен Дофинуа, (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Немного истории
Первое упоминание об этом блюде было еще в 1788 году. С тех пор рецепт блюда практически не изменился, единственное – вместо молока в некоторых рецептах стали добавлять сливки.
Рецепт праздничного картофельного гратена
Ингредиенты:
картофель – 800 г
сливки – 200-300 мл
лавровый лист – 2 шт.
мускатный орех – 1 щепотка
чеснок – 2 зуб.
пармезан – 100 г
сливочное масло – 20 г
соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Картофель помойте и почистите, нарежьте тонкими слайсами.
2. Переложите его в сотейник или кастрюлю, добавьте сливки так, чтобы они полностью покрыли картофель
3. Добавьте соль, перец, мускатный орех, а также чеснок и лавровый лист.
4. Кастрюлю отправьте на огонь, доведите до кипения и после варите еще 5-7 минут.
5. После достаньте из блюда чеснок и лавровый лист.
6. Половину картофеля переложите в форму для запекания, натрите сыр и посыпьте картофель, добавьте сливочное масло и снова сыр.
7. Отправьте блюдо в духовку на 30 минут при 180 С.
Готовое блюдо можно подавать сразу горячим.
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