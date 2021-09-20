Изумительный тыквенный кекс из Starbucks от Эктора Хименеса-Браво
Тыква – совершенно потрясающий осенний овощ, который можно готовить как угодно – запекать в духовке, делать вкусный суп-пюре, вареники, добавлять в салаты, варить молочную кашу. А также из нее можно готовить потрясающие пироги, пудинги, цукаты и даже делать смузи.
Судья "МастерШеф, кулинар Эктор Химено-Браво поделился в Instagram рецептом потрясающего тыквенный кекс из Starbucks.
Ингредиенты:
Мука — 1,5 стакана.
Соль — 0,5 ч. л.
Разрыхлитель — 0,5 ч. л.
Сода — 1 ч. л.
Микс специй (гвоздика, корица, имбирь) — 1 ст. л.
Сахар белый — 0,5 стакана
Сахар коричневый — 0,25 стакана
Яйцо — 3 шт.
Ваниль — 1 ч. л.
Кокосовое рафинированное масло (или подсолнечное или оливковое) — 0,5 стакана.
Тыквенное пюре — 400 г
Тыквенные семечки на украшение —горсть
Способ приготовления:
Замешиваем сначала сухие ингредиенты: мука, соль, сода, разрыхлитель, специи и весь сахар.
Если ваниль сухая — тоже сразу добавляем, если экстракт — вводим вместе с яйцами.
Вводим яйца, перемешиваем.
Добавляем масло, опять перемешиваем. И в конце вводим тыквенное пюре, очень осторожно перемешивая тесто до однородности.
Выкладываем массу в форму, обязательно разравниваем, чтобы оно было на одном уровне, и сверху украшаем тыквенными семечками.
Ставим в разогретую до 190 С духовку на 75 минут. Проверяем готовность зубочисткой или деревянной ложкой. Если сухая выйдет — готово.
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