Изумительный тыквенный кекс из Starbucks от Эктора Хименеса-Браво

Тыква – совершенно потрясающий осенний овощ, который можно готовить как угодно – запекать в духовке, делать вкусный суп-пюре, вареники, добавлять в салаты, варить молочную кашу. А также из нее можно готовить потрясающие пироги, пудинги, цукаты и даже делать смузи.

Судья "МастерШеф, кулинар Эктор Химено-Браво поделился в Instagram рецептом потрясающего тыквенный кекс из Starbucks.

Ингредиенты:

Мука — 1,5 стакана.

Соль — 0,5 ч. л.

Разрыхлитель — 0,5 ч. л.

Сода — 1 ч. л.

Микс специй (гвоздика, корица, имбирь) — 1 ст. л.

Сахар белый — 0,5 стакана

Сахар коричневый — 0,25 стакана

Яйцо — 3 шт.

Ваниль — 1 ч. л.

Кокосовое рафинированное масло (или подсолнечное или оливковое) — 0,5 стакана.

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Тыквенное пюре — 400 г

Тыквенные семечки на украшение —горсть

Способ приготовления:

Замешиваем сначала сухие ингредиенты: мука, соль, сода, разрыхлитель, специи и весь сахар. Если ваниль сухая — тоже сразу добавляем, если экстракт — вводим вместе с яйцами. Вводим яйца, перемешиваем. Добавляем масло, опять перемешиваем. И в конце вводим тыквенное пюре, очень осторожно перемешивая тесто до однородности. Выкладываем массу в форму, обязательно разравниваем, чтобы оно было на одном уровне, и сверху украшаем тыквенными семечками. Ставим в разогретую до 190 С духовку на 75 минут. Проверяем готовность зубочисткой или деревянной ложкой. Если сухая выйдет — готово.

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