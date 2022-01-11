Известная юмористка поделилась секретами пышных синнабонов: выходят у всех
Синнабоны обычно готовят именно зимой. Такую выпечку часто дарят родным и угощают на праздники. Что-то особенно теплое и уютное есть в таких булочках: приятный аромат корицы, сладкая белоснежная помадка и пышное нежное тесто. Но чтобы текстура получилась именно такой, следует знать одну из самых элементарных технологий приготовления десерта.
Вкусные синнабоны приготовила известная юмористка Ирина Микитюк (ircya_newfran). Простой рецепт опубликовала на своей странице в Instagram.
Ингредиенты для теста:
мука (или меньше) – 550 г
молоко – 240 г
сливочное масло – 80 г
сахар – 70 г
яйца – 2 шт
прессованные дрожжи – 20 г
Ингредиенты для начинки:
сливочное масло – 100 г
корица – 20 г
сахар – 100 г
Ингредиенты для помадки:
творог – 150 г
сахар – 50 г
молоко – 3 ст.л
Способ приготовления:
1. В теплом молоке растворить дрожжи с одной чайной ложкой сахара.
2. Оставить на 10–15 мин в теплом месте.
3. Взбить вместе яйца и сахар. Такую смесь добавить в дрожжи, сделать массу однородной.
3. Засыпать половину муки, перемешать. Добавить растопленное сливочное масло.
4. Добавить оставшуюся муку, месить тесто 7-10 минут. Продолжать до того момента, пока масса не будет отставать от рук, не станет мягкой и эластичной.
5. Накрыть тарелку пленкой или полотенцем.
6. Отставить в теплое место на 1 час.
7. Хорошо раскатать прямоугольником.
8. Смазать тесто мягким сливочным маслом, не задев 2 см края теста.
9. Сверху посыпать смесью сахара и корицы.
10. Свернуть в рулет. Нарезать на булочки толщиной 4-5 см.
11. Выложить на смазанный маслом пергамент.
12. Накрыть полотенцем и оставить на пол часа в теплом месте.
13. Выпекать 25-30 минут в разогретой до 180 градусов духовке.
14. Для помадки сбить все ингредиенты.
15. Ею полить готовые булочки.
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