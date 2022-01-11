Известная юмористка поделилась секретами пышных синнабонов: выходят у всех

Синнабоны обычно готовят именно зимой. Такую выпечку часто дарят родным и угощают на праздники. Что-то особенно теплое и уютное есть в таких булочках: приятный аромат корицы, сладкая белоснежная помадка и пышное нежное тесто. Но чтобы текстура получилась именно такой, следует знать одну из самых элементарных технологий приготовления десерта.

Вкусные синнабоны приготовила известная юмористка Ирина Микитюк (ircya_newfran). Простой рецепт опубликовала на своей странице в Instagram.

Ингредиенты для теста:

мука (или меньше) – 550 г

молоко – 240 г

сливочное масло – 80 г

Видео дня

сахар – 70 г

яйца – 2 шт

прессованные дрожжи – 20 г

Ингредиенты для начинки:

сливочное масло – 100 г

корица – 20 г

сахар – 100 г

Ингредиенты для помадки:

творог – 150 г

сахар – 50 г

молоко – 3 ст.л

Способ приготовления:

1. В теплом молоке растворить дрожжи с одной чайной ложкой сахара.

2. Оставить на 10–15 мин в теплом месте.

3. Взбить вместе яйца и сахар. Такую смесь добавить в дрожжи, сделать массу однородной.

3. Засыпать половину муки, перемешать. Добавить растопленное сливочное масло.

4. Добавить оставшуюся муку, месить тесто 7-10 минут. Продолжать до того момента, пока масса не будет отставать от рук, не станет мягкой и эластичной.

5. Накрыть тарелку пленкой или полотенцем.

6. Отставить в теплое место на 1 час.

7. Хорошо раскатать прямоугольником.

8. Смазать тесто мягким сливочным маслом, не задев 2 см края теста.

9. Сверху посыпать смесью сахара и корицы.

10. Свернуть в рулет. Нарезать на булочки толщиной 4-5 см.

11. Выложить на смазанный маслом пергамент.

12. Накрыть полотенцем и оставить на пол часа в теплом месте.

13. Выпекать 25-30 минут в разогретой до 180 градусов духовке.

14. Для помадки сбить все ингредиенты.

15. Ею полить готовые булочки.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами :