Изысканная паста с тунцом для обеда: как приготовить в домашних условиях

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Изысканная паста с тунцом для обеда: как приготовить в домашних условиях

Вместо обычных макарон на обед можно приготовить изысканную пасту. Для нее вам понадобится консервированный тунец, а также много натёртого сыра. Блюдо максимально бюджетное.

Идея приготовления вкусной пасты с тунцем на обед опубликована на странице фудблогера Елены с ником olena mykolaivna56 в Instgaram. Макароны подойдут любые.

Изысканная паста с тунцом для обеда: как приготовить в домашних условиях

Ингредиенты:

  • паста или макароны – 350 г
  • тунец баночка – 185 г
  • лук – 1 шт.
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  • чеснок – 3-4 зубчика
  • помидоры свежие или маринованные – 4 шт.
  • соль, перец, специи, масло оливковое, сыр твердый

Способ приготовления:

Изысканная паста с тунцом для обеда: как приготовить в домашних условиях

1. Пасту отварить в подсоленной воде.

2. На сковороде поджарить на оливковом масле мелко нарезанный лук и чеснок.

Изысканная паста с тунцом для обеда: как приготовить в домашних условиях

3. Затем добавить специи, помидоры, тунец, немного протушить.

Изысканная паста с тунцом для обеда: как приготовить в домашних условиях

4. Пасту отцедить, не промывать.

Изысканная паста с тунцом для обеда: как приготовить в домашних условиях

5. Добавить в сковороду, накрыть крышкой и еще две минуты тушить.

6. В тарелке сверху пасту посыпать потертым сыром.

Изысканная паста с тунцом для обеда: как приготовить в домашних условиях

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