Вместо обычных макарон на обед можно приготовить изысканную пасту. Для нее вам понадобится консервированный тунец, а также много натёртого сыра. Блюдо максимально бюджетное.

Идея приготовления вкусной пасты с тунцем на обед опубликована на странице фудблогера Елены с ником olena mykolaivna56 в Instgaram. Макароны подойдут любые.

Ингредиенты:

паста или макароны – 350 г

тунец баночка – 185 г

лук – 1 шт.

Видео дня

чеснок – 3-4 зубчика

помидоры свежие или маринованные – 4 шт.

соль, перец, специи, масло оливковое, сыр твердый

Способ приготовления:

1. Пасту отварить в подсоленной воде.

2. На сковороде поджарить на оливковом масле мелко нарезанный лук и чеснок.

3. Затем добавить специи, помидоры, тунец, немного протушить.

4. Пасту отцедить, не промывать.

5. Добавить в сковороду, накрыть крышкой и еще две минуты тушить.

6. В тарелке сверху пасту посыпать потертым сыром.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: