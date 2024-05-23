Видео дня
Изысканная паста с тунцом для обеда: как приготовить в домашних условиях
Вместо обычных макарон на обед можно приготовить изысканную пасту. Для нее вам понадобится консервированный тунец, а также много натёртого сыра. Блюдо максимально бюджетное.
Идея приготовления вкусной пасты с тунцем на обед опубликована на странице фудблогера Елены с ником olena mykolaivna56 в Instgaram. Макароны подойдут любые.
Ингредиенты:
- паста или макароны – 350 г
- тунец баночка – 185 г
- лук – 1 шт.
- чеснок – 3-4 зубчика
- помидоры свежие или маринованные – 4 шт.
- соль, перец, специи, масло оливковое, сыр твердый
Способ приготовления:
1. Пасту отварить в подсоленной воде.
2. На сковороде поджарить на оливковом масле мелко нарезанный лук и чеснок.
3. Затем добавить специи, помидоры, тунец, немного протушить.
4. Пасту отцедить, не промывать.
5. Добавить в сковороду, накрыть крышкой и еще две минуты тушить.
6. В тарелке сверху пасту посыпать потертым сыром.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: