Изысканный десерт "Итон Месс": как приготовить дома
Итон Мэс – это традиционный английский десерт, представляющий собой смесь разнообразных ягод, взбитых сливок и меренги. Чаще всего для его приготовления используют клубнику.
Фудблогер Валентина Кущ в своем Instagram рассказала, как правильно приготовить Итон Месс. Она также добавила, что этот десерт также называют "Итонская неразбериха", или "Итонская масса".
Ингредиенты на 3 порции
- Белок – 100 гр
- Сахарная пудра – 200 гр
- Крахмал – 10 гр
- Соль – щепотка
- Крем-сыр – 150 гр
- Сливки жирные – 100 гр
- Ягоды по вкусу
Способ приготовления
1. Белок смешиваем с щепоткой соли и начинаем взбивать миксером на маленькой скорости, постепенно ее увеличивая.
2. Как только появится пена, постепенно добавляем сахарную пудру и взбиваем до устойчивых пиков.
3. Выкладываем меренгу на застеленный пергаментом противень и выпекаем при температуре 90 градусов в течение примерно 1,5 часа.
4. Вынимаем готовую меренгу и хаотично ее измельчаем.
5. Готовим крем, взбивая вместе крем-сыр и сливки.
6. Непосредственно перед подачей смешиваем измельченное безе с кремом и ягодами и сразу пробуем.
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