Изысканный десерт "Итон Месс": как приготовить дома

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
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Изысканный десерт 'Итон Месс': как приготовить дома

Итон Мэс – это традиционный английский десерт, представляющий собой смесь разнообразных ягод, взбитых сливок и меренги. Чаще всего для его приготовления используют клубнику.

Фудблогер Валентина Кущ в своем Instagram рассказала, как правильно приготовить Итон Месс. Она также добавила, что этот десерт также называют "Итонская неразбериха", или "Итонская масса".

Изысканный десерт ''Итон Месс'': как приготовить дома

Ингредиенты на 3 порции

  • Белок – 100 гр
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  • Сахарная пудра – 200 гр
  • Крахмал – 10 гр
  • Соль – щепотка
  • Крем-сыр – 150 гр
  • Сливки жирные – 100 гр
  • Ягоды по вкусу

Способ приготовления

1. Белок смешиваем с щепоткой соли и начинаем взбивать миксером на маленькой скорости, постепенно ее увеличивая.

2. Как только появится пена, постепенно добавляем сахарную пудру и взбиваем до устойчивых пиков.

3. Выкладываем меренгу на застеленный пергаментом противень и выпекаем при температуре 90 градусов в течение примерно 1,5 часа.

Изысканный десерт ''Итон Месс'': как приготовить дома

4. Вынимаем готовую меренгу и хаотично ее измельчаем.

Изысканный десерт ''Итон Месс'': как приготовить дома

5. Готовим крем, взбивая вместе крем-сыр и сливки.

6. Непосредственно перед подачей смешиваем измельченное безе с кремом и ягодами и сразу пробуем.

Изысканный десерт ''Итон Месс'': как приготовить дома

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