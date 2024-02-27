Итон Мэс – это традиционный английский десерт, представляющий собой смесь разнообразных ягод, взбитых сливок и меренги. Чаще всего для его приготовления используют клубнику.

Фудблогер Валентина Кущ в своем Instagram рассказала, как правильно приготовить Итон Месс. Она также добавила, что этот десерт также называют "Итонская неразбериха", или "Итонская масса".

Ингредиенты на 3 порции

Белок – 100 гр

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Сахарная пудра – 200 гр

Крахмал – 10 гр

Соль – щепотка

Крем-сыр – 150 гр

Сливки жирные – 100 гр

Ягоды по вкусу

Способ приготовления

1. Белок смешиваем с щепоткой соли и начинаем взбивать миксером на маленькой скорости, постепенно ее увеличивая.

2. Как только появится пена, постепенно добавляем сахарную пудру и взбиваем до устойчивых пиков.

3. Выкладываем меренгу на застеленный пергаментом противень и выпекаем при температуре 90 градусов в течение примерно 1,5 часа.

4. Вынимаем готовую меренгу и хаотично ее измельчаем.

5. Готовим крем, взбивая вместе крем-сыр и сливки.

6. Непосредственно перед подачей смешиваем измельченное безе с кремом и ягодами и сразу пробуем.

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