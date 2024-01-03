Гравлакс – это скандинавское блюдо из рыбы. Дословно название этой закуски переводится как "закопанный лосось". Она традиционна для таких стран, как: Норвегия, Финляндия, Испания и Дания. Но большей популярностью она пользуется в Швеции.

В оригинальном рецепте рыбу сначала затирали солью и специями, а затем закапывали в землю. Конечно, сейчас подобным методом уже никто не пользуется, ведь вместо земли теперь отлично подходит пищевая пленка или фольга. Современным рецептом этого блюда в Instagram поделились на странице masterchefstb.

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Ингредиенты

Красная рыба – 1 кг

Соль – 3 ст.л.

Сахар – 1 ст.л.

Водка – 20 мл

Укроп – 10 гр

Петрушка – 10 гр

Хрен – 25 гр

Лимонный сок – 20 гр

Свекла – 1 шт большая, или 2 маленьких

Способ приготовления:

1. Филе рыбы полностью зачистить и избавить от косточек.

2. Зелень мелко порезать, а свеклу натереть.

3. Соль, сахар, хрен, водку и лимонный сок добавить к свекле и зелени. Всё тщательно смешать.

4. На дно формы выложить половину маринада.

5. Выложить рыбу и добавить остаток маринада, сильно прижимая его к рыбе. Можно положить под пресс.

6. Отправить в холодильник на 8 часов. Если нужно, чтобы рыба была готова побыстрее, то оставить ее при комнатной температуре на 4-5 часов.

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