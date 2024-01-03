Изысканный гравлакс: невероятное блюдо из лосося с привкусом Скандинавии
Гравлакс – это скандинавское блюдо из рыбы. Дословно название этой закуски переводится как "закопанный лосось". Она традиционна для таких стран, как: Норвегия, Финляндия, Испания и Дания. Но большей популярностью она пользуется в Швеции.
В оригинальном рецепте рыбу сначала затирали солью и специями, а затем закапывали в землю. Конечно, сейчас подобным методом уже никто не пользуется, ведь вместо земли теперь отлично подходит пищевая пленка или фольга. Современным рецептом этого блюда в Instagram поделились на странице masterchefstb.
Ингредиенты
- Красная рыба – 1 кг
- Соль – 3 ст.л.
- Сахар – 1 ст.л.
- Водка – 20 мл
- Укроп – 10 гр
- Петрушка – 10 гр
- Хрен – 25 гр
- Лимонный сок – 20 гр
- Свекла – 1 шт большая, или 2 маленьких
Способ приготовления:
1. Филе рыбы полностью зачистить и избавить от косточек.
2. Зелень мелко порезать, а свеклу натереть.
3. Соль, сахар, хрен, водку и лимонный сок добавить к свекле и зелени. Всё тщательно смешать.
4. На дно формы выложить половину маринада.
5. Выложить рыбу и добавить остаток маринада, сильно прижимая его к рыбе. Можно положить под пресс.
6. Отправить в холодильник на 8 часов. Если нужно, чтобы рыба была готова побыстрее, то оставить ее при комнатной температуре на 4-5 часов.
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