Изысканный мандариновый тарт к чаю за 18 минут: оригинальным рецептом поделился Евгений Клопотенко

Если вы еще никогда не готовили десерты с мандаринами, самое время это сделать. Ведь они являются просто идеальным фруктом для этого, потому что во-первых, не распадаются, во-вторых, дают потрясающий вкус и аромат блюду.

Кулинар Евгений Клопотенко поделился в Instagram рецептом вкусного мандаринового тарта, который идеально сочетается с чаем и вы приготовите его всего за 18 минут, (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Ингредиенты:

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мандарины – 6-8 шт.

сливочное масло – 40-50 г

сахар – 1 ст. л.

Способ приготовления:

1. Почистите мандарины от кожуры, переложите в форму для запекания.

2. Добавьте сливочное масло и сахар, отправьте в духовку на 10 минут при 180 С.

Песочное тесто:

мука – 350 г

сахар – 1 ст. л.

соль – щепотка

желток – 1 шт.

сливочное масло – 150 г

молоко/вода – 50 мл

Способ приготовления:

1. Просейте муку, добавьте желток, сахар и сливочное масло.

2. Руками замесите тесто, чтобы оно стало эластичным.

3. Соберите его в шар и раскатайте через пергамент.

4. Готовое тесто выложите в форму, обязательно сделайте вилкой проколи по всему тесту, чтобы оно хорошо пропеклось.

Крем:

крем-сыр – 500 г

сахар – 2 ст. л.

молоко – 50 мл

Способ приготовления:​​​​​​​

1. Взбейте крем-сыр с сахаром и молоком.

2. Достаньте готовую основу – тесто, вылейте крем, сверху выложите печеные мандарины и готовый десерт на 1 час поставьте в холодильник, но можно есть и сразу.

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