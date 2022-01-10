Изысканный мандариновый тарт к чаю за 18 минут: оригинальным рецептом поделился Евгений Клопотенко
Если вы еще никогда не готовили десерты с мандаринами, самое время это сделать. Ведь они являются просто идеальным фруктом для этого, потому что во-первых, не распадаются, во-вторых, дают потрясающий вкус и аромат блюду.
Кулинар Евгений Клопотенко поделился в Instagram рецептом вкусного мандаринового тарта, который идеально сочетается с чаем и вы приготовите его всего за 18 минут, (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Ингредиенты:
мандарины – 6-8 шт.
сливочное масло – 40-50 г
сахар – 1 ст. л.
Способ приготовления:
1. Почистите мандарины от кожуры, переложите в форму для запекания.
2. Добавьте сливочное масло и сахар, отправьте в духовку на 10 минут при 180 С.
Песочное тесто:
мука – 350 г
сахар – 1 ст. л.
соль – щепотка
желток – 1 шт.
сливочное масло – 150 г
молоко/вода – 50 мл
Способ приготовления:
1. Просейте муку, добавьте желток, сахар и сливочное масло.
2. Руками замесите тесто, чтобы оно стало эластичным.
3. Соберите его в шар и раскатайте через пергамент.
4. Готовое тесто выложите в форму, обязательно сделайте вилкой проколи по всему тесту, чтобы оно хорошо пропеклось.
Крем:
крем-сыр – 500 г
сахар – 2 ст. л.
молоко – 50 мл
Способ приготовления:
1. Взбейте крем-сыр с сахаром и молоком.
2. Достаньте готовую основу – тесто, вылейте крем, сверху выложите печеные мандарины и готовый десерт на 1 час поставьте в холодильник, но можно есть и сразу.
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